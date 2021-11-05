Российские бойцы продолжили развивать успех побед на UFC 267. Ислам Махачев устроил перепалку в твиттере с Конором Макгрегором, а Хамзат Чимаев закусился с претендентом на пояс в полусреднем весе Колби Ковингтоном.

Как Колби наехал на Чимаева?

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Хамзат быстро придушил китайца Ли Цзинляна и впечатлил большинство экспертов и бойцов, но не Колби Ковингтона. Соперник Камару Усмана придумал Чимаеву обидное прозвище, созвучное с тем, как фамилию бойца произносят американцы – Камзат вместо Хамзат.

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«Как Камшота с рекордом 4-0 в UFC можно рассматривать в качестве претендента на пояс? Он не дрался ни с кем из топ-10. Он вообще выступает против ноунеймов. Против кого он дрался в этот раз? Лично я не знаю этого китайца – никто не знает. Он дерется с неудачниками. Чимаев – мешок. Он мог завершить карьеру из-за простуды, а ведь выживаемость при простуде составляет 99,9%. Он плакал от ковида. Мужик, все что тебе нужно это немного витамина С. Только вдумайтесь... И после этого вы думаете, что у него есть шансы в бою со мной?» – задался вопросом Ковингтон.

«Вы никогда не увидите меня таким», – отреагировал Чимаев в твиттере и прикрепил фото Ковингтона, окакзавшегося в нокауте во время первого боя с Усманом.

Ковингтон, как и Конор, прославился негативным отношением к дагестанским бойцам. В 2017-м Колби жестко прошелся по ним на подкасте MMA Roasted.

«Какие они звери? В ATT они ломаются, у нас там есть их 6-7 человек… Они сдыхают, у них нет воли. Жалкое зрелище. Они приходят в зал, ведут себя, как жесткие, сильные ребята, но хватает их на минуту, и потом они ломаются. У этих ребят просто нет воли. Проводят один раунд, а потом отсиживаются 4-5 раундов. Они звери, когда тренируются с любителями. А когда становятся с профи, ими вытирают пол», – говорил боец.

КТО ПОБЕДИТ? Колби Ковингтон Хамзат Чимаев

Что у Махачева и Конора?

Сразу после победы Махачева в первом раунде над Дэном Хукером ирландец невнятно поздравил друга Хабиба в твиттере, однако по привычке быстро удалил твит. Позже Конор провел аналитику эпизода, после которого новозеландец сдался. В том моменте Хабиб из угла посоветовал Махачеву переступить через голову Хукера – Ислам послушался и через секунду завершил болевой.

«Необходимо любой ценой воспрепятствовать перешагиванию через голову. Для этого контролируйте свободной рукой спину соперника, и получите прекрасную возможность ударить его коленом в глазное яблоко. Нужно легализовать такой удар! Колено было бы вишенкой на торте, но я мог бы защищаться хоть весь день без него. Я бы не позволил ему довести это кимуру до конца» – написал Макгрегор.

В ответ на это Махачев опубликовал сторис в инстаграме: «Ему бы я ее с корнями вытащил».

Ислам Махачев Фото: Getty Images

После убедительного поединка с Хукером Махачев поднялся на четвертую строчку в рейтинге легкого дивизиона и потребовал титульный поединок. У бойца из России девять побед подряд, однако Дэйна Уайт не торопится – босс UFC хочет проверить Махачева соперником из топ-5.

«Махачев готов встретиться с кем-то из топ-5 или топ-3 рейтинга. Посмотрим, кто будет доступным для него. Когда Ислам сможет пройти этого бойца, очевидно, что он попадет в очередь на чемпионский бой», – сказал Уайт.

КТО ПОБЕДИТ? Ислам Махачев Конор Макгрегор

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