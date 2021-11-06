В США в эти выходные состоится турнир UFC под номером 268, главными поединками которого станут чемпионские схватки Камару Усмана и Колби Ковингтона, а также Роуз Намаюнас и Чжан Вэйли.
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Где и когда пройдет турнир
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Свеженький ивент состоится в легендарном Madison Square Garden, что находится в Нью-Йорке, США. По традиции, турнир пройдет в максимально удобное время, в выходные – в ночь с 6 на 7 ноября.
В раннем предварительном карде и прелимах состоится девять поединков, еще пять боев запланированы в главном карде, в том числе титульный в полусреднем весе – Камару Усман против Колби Ковингтона.
Где и когда смотреть бои
Камару Усман против Колби Ковингтона, первый бой
Фото: Getty Images
Прелимы начнутся в 3:00 по московскому времени, их можно будет посмотреть на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv. На этих же платформах будут доступны трансляции боев основного карда, которые стартуют в 5:00 (также время московское).
Расписание кардов
Ранний предварительный кард
Си-Джей Вергара (США) – Оде Осборн (США/Ямайка)
Мелсик Багдасарян (США/Армения) – Бруно Соуса (Бразилия)
Дастин Джейкоби (США) – Джон Аллан (Бразилия)
Джан Вилланте (США) – Крис Барнетт (США/Испания)
Иэн Гэрри (Ирландия) – Джордан Уильямс (США)
Прелимы:
Эдмен Шахбазян (США) – Нассурдин Имавов (Россия/Франция)
Фил Хоуз (США) – Крис Кёртис (США)
Эл Яквинта (США) – Бобби Грин (США)
Алекс Перейра (Бразилия) – Андреас Михайлидис (Греция)
Мейн-кард:
Френки Эдгар (США) – Марлон Вера (Эквадор)
Шейн Бургос (США) – Билли Карантильо (США)
Джастин Гэтжи (США) – Майкл Чендлер (США)
Роуз Намаюнас (США/Литва) – Чжан Вэйли (Китай), титульный бой
Камару Усман (Нигерия/США) – Колби Ковингтон (США), титульный бой
Кто фаворит главного боя
Камару Усман идет лидером у букмекеров в поединке с Колби Ковингтоном. Все логично: нигериец – доминирующий чемпион с серией из 14 побед в UFC. Камару дерется по несколько раз в год, в то время как Колби в последний раз выходил в октагон в сентябре 2020-го – больше года назад. Тогда он избил сдувшегося Тайрона Вудли.
Камару Усман – Колби Ковингтон, первый бой
Фото: Getty Images
Усман – универсальный боец, он невероятно хорош в борьбе и шикарно прокачал ударные навыки. Возможно, Ковингтон способен конкурировать с чемпионом в партере, но для этого придется его туда затянуть. Вероятнее всего бой пройдет на ногах: нигериец будет нацелен снова сломать челюсть сопернику, как он это уже сделал два года назад.
Коэффициенты
Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает широкую линию на турнир UFC 268. К примеру, на бой Усман – Ковингтон доступны свыше 40 вариантов для ставок, такие как:
- Победа нокаутом/техническим нокаутом или дисквалификацией за кэф 2.4;
- Победа Усмана в 3-4 раундах за кэф 5.3;
- Можно поставить на то, что бой остановят из-за тычка в глаз – на это дают кэф 3.75.
Прогноз Eurosport.ru
В 2019-м для Усмана бой против Колби сложился не так-то просто – нигериец забил соперника только в пятом раунде. С тех пор он провел три защиты титула и во всех выглядел устрашающе: Хорхе Масвидаль и Гилберт Бёрнс не справились с атакой Камару в третьем и втором раундах соответственно (еще один поединок против того же Масвидаля завершился победой судейским решением).
Камару Усман против Хорхе Масвидаля
Фото: Getty Images
Учитывая, что Ковингтон не бился больше года и в первых раундах постарается только нащупать ритм соперника, это может быть на руку Усману. Нигериец наверняка включится сразу и постарается максимально быстро финишировать оппонента. Для этого ему вряд ли потребуется больше трех раундов.
На досрочную победу Усмана букмекерская компания БЕТСИТИ дает коэффициент 2.15, а на то, что поединок не продлится дольше трех раундов, можно поставить за 2.05.
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