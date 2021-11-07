В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоялся турнир UFC 268.

Основной кард начался с боя бывшего временного чемпиона-легковеса Джастина Гэтжи и экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера. В ярчайшем поединке, продлившемся три раунда, победу единогласным решением судей отпраздновал Гэтжи. Оба бойца пропустили множество тяжелых ударов, во втором отрезке Чендлер оказался на канвасе после апперкота, но сумел спастись в борьбе. После боя обоих бойцов увезли в больницу.

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Смешанные боевые искусства Титульный бой Усмана и Ковингтона! Останется ли пояс у чемпиона? ДЕНЬ НАЗАД

В соглавном событии встретились американка Роуз Намаюнас и китаянка Вейли Чжан. Для бойцов это был реванш: в апреле 2021 года Роуз нокаутировала Чжан и стала чемпионкой в женском минимальном весе. На этот раз поединок продлился все 5 раундов, в результате судьи отдали победу Намаюнас раздельным решением: 47-48, 48-47, 49-46. Для американки победа стала 13-й в смешанных единоборствах при четырех поражениях. На счету ее соперницы 21 победа при двух поражениях.

Основной кард шоу завершился главным событием ивента – поединком американца Камару Усмана против соотечественника Колби Ковингтона. В красивом противостоянии победу единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46) праздновал Усман. Для бойцов это был реванш: в декабре 2019-го Усман победил Ковингтона техническим нокаутом в пятом раунде, проведя тогда первую защиту чемпионского пояса. Для него победа стала 20-й при одном поражении. На счету Ковингтона – 16 побед при двух поражениях. Это пятая защита титула для Усмана. Единственное поражение Камару потерпел 24 мая 2013 от Хосе Касереса.

В рамках предварительного карда американец Эдмен Шахбазян встретился с французом Нассурдином Имавовым. Победу в бою техническим нокаутом (2-й раунд, 4:42) праздновал Нассурдин Имвавов благодаря ударам локтями. Это 11-я победа Имавова в смешанных единоборствах при трех поражениях. На счету Шахбазяна также 11 побед и три поражения.

Все результаты турнира UFC 268

Си-Джей Вергара – Оде Осборн (3 раунда, единогласное решение судей);

(3 раунда, единогласное решение судей); Мелсик Багдасарян – Бруно Соуза (3 раунда, единогласное решение судей);

– Бруно Соуза (3 раунда, единогласное решение судей); Дастин Джейкоби – Джон Аллан (3 раунда, единогласное решение судей);

– Джон Аллан (3 раунда, единогласное решение судей); Джан Вилланте – Крис Барнетт (2 раунда, 2:23, технический нокаут);

(2 раунда, 2:23, технический нокаут); Иан Гарри – Джордан Уильямс (1 раунд, 4:59, нокаут);

Фил Хоус – Крис Кёртис (1 раунд, 4:27, нокаут);

(1 раунд, 4:27, нокаут); Эл Яквинта – Бобби Грин (1 раунд, 2:25, технический нокаут);

Алекс Перейра – Андреас Михайлидис (2 раунда, 0:18, технический нокаут);

– Андреас Михайлидис (2 раунда, 0:18, технический нокаут); Шейн Бургос – Билли Куарантилло (3 раунда, единогласное решение судей);

– Билли Куарантилло (3 раунда, единогласное решение судей); Фрэнки Эдгар – Марлон Вера (3 раунда, 3:50, нокаут).

Ислам Махачев, похоже, продолжит дело Хабиба. Рано или поздно он сразится с Конором Макгрегором, пока они начали пререкаться в соцсетях. Махачев заявил, что вырвал бы руку ирландца с корнем.

Глава YouTube-промоушна Hardcore FC Анатолий Сульянов рассказал о Коноре Макгрегоре, смертельных исходах и бое Емельяненко.

Между тем, Хабиб Нурмагомедов основал футбольную школу в Дубае. Партнеры – Кларенс Зеедорф и шейхи.

Смешанные боевые искусства «Он мешок». Махачев ответил Конору, Чимаев ругается с Колби 05/11/2021 В 04:58