Реванш Камару Усмана и Колби Ковингтона закончился победой нигерийца. Никаких сюрпризов, разве что не все верили, что бой продлится все пять раундов. С каждым поединком Усман прибавляет, но именно Ковингтон создал ему наибольшие проблемы.

Камару – лучший боец вне весовых категорий и, пожалуй, уже может называться величашим полусредневесом. Чемпион победил 15-й раз подряд, до абсолютного рекорда Андерсона Силвы остался лишь один бой. Нет сомнений, что Усман повторит достижение, а затем перебьет его. Главный вопрос – с кем? У нигерийца не осталось реальной конкуренции в полусреднем весе. Он уже по два раза побил Ковингтона и Хорхе Масвидаля, а ведь эти парни считаются самыми опасными в дивизионе.

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Камару Усман Фото: Getty Images

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Набить 16-ю победу Усман сможет разве что с Висенте Люке, который страховал титульный бой 6 ноября и идет на серии из четырех суперуверенных побед, или с Леоном Эдвардсом, если тот одолеет Масвидаля. Победа станет для Эдвардса 10-й подряд, но самый скучный боец промоушна и сам вряд ли вспомнит, кого он бил.

Пока Усман разберется с этими двумя, в топ-5 может подняться Хамзат Чимаев – главному манимейкеру UFC вряд ли понадобится больше двух ярких схваток. Сам Камару уже признался, что теряет мотивацию избивать ребят ниже его уровнем, и UFC стоит подумать, как бы заинтересовать его финансово. Нигериец даже не исключил возможности подраться с другом и земляком Исраэлем Адесаньей. Раньше бойцы полностью исключали такой вариант, а теперь Усман готов, если Дэйна Уайт отвалит 100 млн долларов. Конечно, таких денег они не дождутся, поэтому Камару остается либо ждать Чимаева, который уже популярнее его в инстаграме, либо дальше выпрашивать бой с Канело.

За величием Усмана совсем потерялся Колби Ковингтон. Американец два раза подряд улетел в нокдаун и выиграл лишь один раунд из пяти, но заслуживает уважения. Колби отлично раскачал бой, показал рубку и полностью оправдал ожидания, пусть и безальтернативно проиграл. Ковингтон – суперзвезда. После боя Дэйна Уайт очень точно отметил: если бы не существовало Камару Усмана, чемпионом был бы именно американец. Колби проиграл три раза в карьере, два из них – Усману, а самый первый – обычная случайность. Вряд ли лучший борец полусреднего дивизиона Ковингтон еще когда-нибудь попадется на гильотину к кому-то вроде Варлея Алвеса.

Колби Ковингтон Фото: Getty Images

К сожалению для UFC, Колби – большой противник экстремальной сгонки вроде той, что практиковал Хабиб. В легком весе Ковингтон стал бы не только чемпионом, но и суперзвездой с потенциалом Конора. В дивизионе ниже слишком много раздражителей для американца: тот же Макгрегор, Джастин Гэтжи и Дастин Порье. Поединки с этими тремя стали бы хитами – как в плане зрелищности, так в том, что касается раскрутки.

А пока Ковингтон сгоняет по пять кило и ждет, когда уйдет Усман. Возможно, Колби стоит устроиться менеджером Камару и организовать бой с Канело. Если нигериец ретируется из UFC в ближайший год, его трон наверняка займет именно Колби.

Мексиканский боксер уверенно побил Планта, но пока не планирует схватку с Усманом. Куда вероятнее поединок с Бетербиевым.

Ковингтон еще до боя с Усманом начал раскручивать возможную встречу с Чимаевым. Бойцы уже жестко простебали друг друга.

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