Менеджер Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева и многих других российских бойцов Али Абдель-Азиз встретил друга Конора Макгрегора Диллона Дэниса на турнире UFC 268. Как сообщает журналист MMA Junkie Джон Морган, спортивный агент отвесил Дэнису пощечину, после чего Диллона увели из здания, а сам Али отказался давать комментарии.

Знакомая фамилия. Кто такой этот Дэнис?

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Диллон Дэнис, Конор Макгрегор Фото: Instagram

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Тот самый парень, на которого Хабиб выпрыгнул из октагона. Дэнис работал в одном лагере с Конором и был спарринг-партнером ирландца при подготовке к поединку против Хабиба. Уже тогда американец наговорил много гадостей про Нурмагомедова – он вторил Ноториусу и временами выступал даже жестче ирландца.

Вербальные выходки Дэниса не соответствуют его скиллам в клетке. Дэнис называет себя лучшим джитсером в ММА, при этом его рекорд две победы и ноль поражений. Оба боя он провел в Bellator с ноунеймами, а последняя схватка состоялась летом 2019-го. Миф о крутых навыках Дэниса в партере развеялся в сентябре 2021-го, когда его задушил и заставил постучать обычный охранник возле ночного клуба.

За что Абдель-Азиз снова наказал Дэниса?

Американец не прекращал выпады в адрес Хабиба и его сокомандников, которых Абдель-Азиз называет братьями. После завершения карьеры Нурмагомедова американец выложил известную фотографию Хабиба и других бойцов в ванной и написал: «Наслаждайся выходом на пенсию». Позже Дэнис заявлял, что поставил бы душу на победу Конора в реванше с Хабибом, а также выразил готовность подраться с россиянином по правилам грэпплинга: «Легкая работа для меня. Это все знают, но это не мой бой. Это бой Конора». А когда Хабиб положительно высказался о Кори Сэндхагене, Диллон выдал, что мнение экс-чемпиона ничего не значит.

Диллон Дэнис Фото: Getty Images

Доставалось и Махачеву. В июле Ислам победил Тьяго Мойзеса – американец поспешил дать экспертизу. «Махачев так переоценен. Я бы играл с ним до тех пор, пока не захотел бы провести сабмишен», – написал Дэнис в твиттере. На эти слова Махачев ответил ему в личные сообщения: «Я тебя ******* [разнесу], сучка. Помнишь мой удар, мешок?» – обратился к другу Конора российский боец. Видимо, вместо Ислама эти обязанности на себя взял Абдель-Азиз.

Доставал Дэнис и другого клиента Абдель-Азиза, Хамзата Чимаева. Американец троллил новую звезду UFC за решение сняться с боя против Леона Эдвардса. «Хамзат говорил, позвольте мне драться с несколькими соперниками в один вечер, или дайте мне драться каждую неделю, но теперь выбывает из боя, прищемив палец», – говорил Дэнис.

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