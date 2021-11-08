Пока в Лас-Вегасе на турнире UFC 268 Камару Усман и Колби Ковингтон определяли чемпиона, а Джастин Гэтжи и Майкл Чендлер устроили бой года, в Дубае состоялся турнир организации Parus FC. Лучшего шоу в смешанных единоборствах еще не было, а ивент UFC 267 с россыпью русских бойцов, который состоялся неделей ранее, просто забыт на фоне того, что произошло 6 ноября.
Главной звездой вечера стал Моргенштерн. Рэпер не провел поединок – пока не нашелся организатор, готовый заплатить 20 млн долларов. Зато артист выступил для зрителей с треками и раскачал публику кричалкой «Рос-си-я»! В тот же вечер фанатов ММА развлек другой рэпер, Миша Маваши. Одну из песен артист анонсировал как «сатирическая, с легким выводом в конце» – некоторые зрители во время выступления артиста даже не пытались скрыть зев.
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Смешанные боевые искусства
Менеджер Хабиба отвесил леща другу Конора. Отстоял честь Орла?
Интервью у бойцов после побед брал не Джо Роган, а мужчина, переодетый в бабу Ягу. Сказочный персонаж пообщался не только с файтерами, но и с Моргеном. «Спасибо, что в такое время, когда запрещены концерты, да и вообще запрещен Моргенштерн, вы все же купили мою жопу, и мы сможем поиграть здесь рок'н'ролл», – заявил рэпер.
В главном поединке вечера Сергей Харитонов прибил легендарного бывшего соперника Федора Емельяненко, Фабио Малдонадо. После схватки Харитонову сразу вручили пояс, хотя русский боец проводил первый бой в организации, да и поединок не носил титульный статус. Многие, в том числе сам бразилец, посчитали, что бой остановили слишком рано, но на самом деле Харитонов предсказал победу еще перед поединком. «Если Баба Яга болеет – это уже как минимум 70% победы», – выдал Харитонов.
В со-главном событии вечера бился друг и спарринг-партнер Петра Яна Денис Лаврентьев. Русский боец уже в первом раунде разделался с Джесси Арнеттом под присмотром чемпиона UFC.
- Если после такой истории соскучились за UFC, освежите в памяти 268-й турнир. Тут – главные хайлайты.
- Камару Усман невероятно крут. Кто станет его следующим соперником и почему Колби еще имеет шанс на пояс?
- Менеджер Хабиба дал леща другу Конора – что такого сказал Диллон Дэнис?
ПОСМОТРЕЛИ БЫ ТАКОЕ ШОУ ВЖИВУЮ?
Смешанные боевые искусства
Усман – величайший. Но Колби еще станет чемпионом
Смешанные боевые искусства
Усман победил Ковингтона, Гэтжи – Чендлера. Обзор UFC 268
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