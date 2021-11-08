Самый зрелищный бой турнира UFC 268 и, вероятно, всего 2021 года – поединок Джастина Гэтжи с Майклом Чендлером. Схватка закончилась единогласным решением судей в пользу Гэтжи, оба файтера заслужили бонус за лучший бой вечера.

Причем тут Конор?

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Два дня спустя Чендлер сделал, возможно, главный вызов в карьере: предложил подраться Макгрегору. Вернее, Майкл даже ничего не предлагал: он просто выложил отфотошопленный снимок и намекнул, что такой бой должен стать реальностью в 2022-м.

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Конор ответил всего через час: «Я точно за на каком-то этапе. Отличный бой прошлой ночью, Майк. Поздравляю!». «Спасибо, сэр. Мне было бы приятно. До скорого», – ответил Чендлер.

Чем Чендлер впечатлил Ноториуса?

Майкл Чендлер Фото: Getty Images

Майкл и Джастин выдали невероятную рубку, каких UFC не видел давно. Гэтжи пропустил 64 удара в голову, Чендлер – на 19 больше. После поединка оба бойца вместе поехали в больницу. Они подходили к поединку с неприязнью, особенно предвзятость чувствовалась от Гэтжи, которого не устраивало, что Чендлер получил титульник после одной победы в промоушне. Однако бой сдружил файтеров – в больнице они делали совместные фото, а Джастин в интервью сразу после поединка уважительно отзывался о сопернике.

Как к таким рубкам относится Хабиб?

Крайне негативно. Еще в 2017 году Нурмагомедов дал понять, что противник пропускать много ударов, когда раскритиковал другой бой Гэтжи, против Эдди Альвареса. «Как два алкоголика набухавшихся дрались в баре. Я это не считаю высококлассным боем», – говорил российский боец.

«Да, это очень интересно, я сам смотрел с удовольствием. Но надо думать о будущем. Если проводишь такие бои пару раз в год, пропуская 50 и более тяжелых ударов в голову… А потом тебе жить надо. Ты же не будешь всю жизнь драться в клетке. Если будешь в каждом бою так пропускать, то без мозгов останешься к концу карьеры», – резонно заметил Нурмагомедов.

Чендлер получит бой с Конором, а что для Гэтжи?

Майкл Чендлер Фото: Getty Images

В отличие от Майкла, Джастин показывает подобные рубки регулярно. Исключение – как раз поединок с Хабибом, когда Гэтжи усыпили во втором раунде. Помимо того, что Гэтжи – вероятный претендент на титульный бой с победителем поединка Дастина Порье и Чарльза Оливейры, он еще и мощно поднял благодаря ударам по голове. Журналист Александр Лютиков подсчитал, что для Гэтжи бонус за бой с Чендлером стал 10-м в девяти поединках в UFC. Только за топовое шоу ему доплатили полмиллиона долларов. За карьеру в главном промоушне Джастин пропустил 469 ударов в голову – примерно по 1 тысяче баксов за каждый.

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