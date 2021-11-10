С начала весны промоушн «Наше дело» занимался разрешением давнего конфликта двух рэперов. Все закончилось: Дмитрий Хинтер, известный как Schokk или Дима Бамберг, победил Романа Чумакова по прозвищу Рома Жиган. Мужчины ненавидели друг друга 10 лет – после боя отношение наверняка не изменилось. Важный третий участник конфликта – Оксимирон. В клипе-камбэке Окси закрыл все гештальты, связанные с той историей.

С чего все началось

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Schokk и Оксимирон познакомились в 2009 году благодаря другому российскому рэперу, Вите СД, который прислал Бамбергу ссылку на страницу Окси в MySpace (популярная в Европе и США соцсеть – Eurosport) и отметил, что творчество артистов похоже, так как оба долго жили в Германии. Schokk написал Мирону и пригласил в объединение Optik Russia, откуда позже оба ушли, чтобы с менеджером Ваней Лениным основать собственный лейбл Vagabund (скиталец – с немецкого).

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Оксимирон и Schokk Фото: Other Agency

Бамберг и Оксимирон продвигали баттл-рэп. Они выпускали жесткие и дерзкие треки и всегда задевали в текстах других рэперов. Такой стиль парни привезли из Германии – когда там баттл-рэп процветал, в России широкая аудитория знала только Басту. Рэп-мигранты противопоставили себя остальной сцене: под руку попадали все – тот же Василий Вакуленко, Каста, Тимати, Гуф – список очень длинный.

В нем затесался Рома Жиган – одна из самых неизвестных, но очевидных мишеней Окси и Бамберга. Чумаков сидел за грабеж и угон авто, а еще спорно победил в финале патриотичной программы «Битва за респект 3» и посвятил песню Владимиру Путину. После финального выступления президент (тогда – премьер-министр) взял слово и остроумно подколол рэпера. С того момента к Жигану приклеилось звание любимого рэпера Путина, а сам Роман сменил вектор творчества с криминальной тематики на православно-патриотическую. С президентом Жиган в дальнейшем вряд ли встречался, зато в 2010-м вошел в пул артистов, которые отправились на Олимпиаду в Ванкувер со сборной России.

Лещи от Жигана и распад Vagabund

Schokk утверждает, что неприязнь к Жигану у него и напарника родилась после ролика со скрытой камеры из гостиницы в Самаре. На видео Роман Чумаков и автоблогер Эрик Давидыч грубили и угрожали администратору, швыряли в нее предметами – женщина отказывалась заселять нетрезвых мужчин. Никакого наказания за беспредел оба не получили, но раскаялись и пожертвовали 1,7 млн рублей детским домам. При этом Жиган много раз отмечал, что Schokk задевал его задолго до инцидента в Самаре: просто сыпал оскорблениями в личных сообщениях «Вконтакте», упоминая мать и других близких родственников.

Русско-немецкие рэперы измывались над патриотом и в треках. Schokk припоминал рукопожатие с президентом: «Тебе сам Путин респектует, и ты громко запел вдруг. Тебе на зоне за такое сдерут звезды, поверь, друг». Окси действовал тоньше: например, сделал референс на трек Романа в песне «Дегенеративное искусство». Мирон выдал строчку «Мы с таким партийным курсом не согласны. Лучше быть за СПИД, наркотики и ********** [гомосексуалистов]» – отсылка к песне Жигана, которая так и называется – «Я против СПИДа, наркотиков и ********** [гомосексуалистов]».

Возможно, последней каплей для Жигана стал концерт Vagabund в Петербурге, Schokk и Окси со сцены общались с фанатами – Дмитрий предложил Роману увидеться. «Объяви публично, что встретимся ты и я, не надо никаких подстав, братвы. Если хочешь спросить с меня – только баш на баш», – уточнил Бамберг.

У Жигана были другие планы. Перед концертом в Москве друг Романа позвонил менеджеру Vagabund Ленину, представился организатором концерта и предложил встретиться, чтобы передать предоплату и снять видеоприглашение. Фейкового орга приняли на съемной квартире, где помимо менеджера и рэперов находилась девушка Бамберга. Гость попросился в туалет, а вернулся с пистолетом и выстрелил в окно, чтобы никто не вздумал дергаться. Попутно друг Жигана открыл входную дверь, чтобы впустить еще около десяти товарищей, в том числе и самого Романа.

Под дулом стволов и угрозами расправы из испуганных рэперов вытащили раскаяние. Жиган еще и вмазал каждому по звонкой пощечине – друзья в масках сняли процесс на видео. Чтобы ролики не появились в интернете, Дмитрию и Мирону предложили публично извиниться во время концерта. Окси согласился на условия, а Schokk не захотел утаивать компромат, которым Жиган сможет шантажировать рэперов долгие годы.

Во время сольного концерта вместо извинений Дмитрий описал ситуацию и просто обматерил обидчиков, а затем улетел в Германию, откуда записывал новые оскорбительные ролики и угрожал Жигану европейским судом. Мирон не понял, почему напарник принял такое спорное решение без него. Окси записал обращение на фоне Эрмитажа: взял оскорбления в адрес Жигана обратно, но признался, что сделал это под давлением. Рэпер отметил, что разочарован в бывшем лучшем друге.

«У Ромы Жигана есть все основания торжествовать и считать, что он развалил команду. Но по факту это сделал Дима – непоследовательными словами и действиями. Это наверняка последнее, что я скажу о Диме, потому что, несмотря на происходящее, мне по-прежнему дорого то, что было. Но я заявы не пишу – я пишу треки», – сказал Мирон.

Что было дальше?

Благодаря извинениям мир увидел только удары ладонью по щекам Бамберга. Друзья прекратили общение, из Германии Schokk строчил диссы на бывшего кореша – обиделся, что не получил поддержку в разгар конфликта.

Еще сильнее Schokk обозлился на Окси, когда понял, что тот не просто мирно разошелся с рецидивистом, но и готов вести с ним дела. В 2013-м Оксимирон опубликовал в твиттере примирительное фото с Жиганом, а позже поучаствовал в съемках фильма «Beef», режиссером и продюсером которого стал Роман Чумаков. Также Мирон рекламировал принадлежащую Жигану студию звукозаписи и приглашал его на концерт «Я буду петь свою музыку» в поддержку рэпера Хаски.

Рома Жиган и Оксимирон Фото: Instagram

Параллельно у экс-партнеров по Vagabund развивались сольные карьеры. Schokk сохранил лояльную аудиторию, постоянно менял звучание и в 2021 году стал панк-рокером. Окси превратился в суперзвезду с премией GQ, двумя историческими альбомами, полным «Олимпийским» и званием легенды российского баттл-рэпа. В 2017-м пояс чемпиона забрал Гнойный, после чего карьера Мирона медленно пошла на спад. Он отправился в США, разнес в баттле местную звезду, а затем ушел в тень и почти перестал выпускать даже синглы.

Раскачка боя, клип Оксимирона и победа Бамберга

Весной 2021-го Рома Жиган пришел на одну из пресс-конференций «Нашего дела» и заявил о готовности провести бой с Бамбергом, который в тот момент уже вернулся в Москву. Schokk сразу согласился, а организацией боя заинтересовалось не только «Наше дело», но и AMC Fight Nights.

Конфликт вспыхнул по-новой. Бойцы перенесли переговоры в сторис инстаграма. Сквозь оскорбления они торговались и выбивали удобные условия. Жиган требовал, чтобы Бамбергу заплатили существенно меньше, отказывался сгонять вес, на ходу менял регламент поединка. В итоге стороны договорились на бой по правилам бокса в шестиунцевых перчатках для ММА – три раунда по две минуты. Роман все же скинул целых 26 кг и на последней пресс-конференции даже поблагодарил соперника за мотивацию.

Помимо давней истории, Жиган имел кучу претензий к Бамбергу. Роман обвинял соперника в гомосексуализме. Причины: фотосессии соперника в платье, крашеная борода и толерантное отношение к ЛГБТ-сообществу. Дмитрий довел негодования Жигана до абсурда и прислал ему в личные сообщения дикпик, а затем предложил подписчикам сделать то же самое, что они с радостью сделали.

Вероятно, такой ход подкосил психику рэпера, но и он нашел больное место Бамберга. На прессуху Жиган привел одного из тех, кто 10 лет назад вломился в квартиру к Окси и Schokk. Мужчина швырнул в лицо Дмитрию рыбу (вероятно, леща) с букетом цветов и обильно полил матом.

Жиган неоднократно повторял заход про платье – Schokk придумал, что ответить. «Ты с каждого, кто носит платье, готов спрашивать? Есть один человек, у которого имеется фотография в платье. Мне интересно, спросил бы ты с него? Сказал бы то же самое, что говорил обо мне и других? Что ты скажешь насчет Минеева?» Роман заявил, что сказал бы то же самое, и пообещал выставить сторис. Он сдержал слово, но Минеева, конечно, не упомянул.

Большинство не знало, что Schokk начал тренировки сразу после вызова, еще до подписания контрактов. Он прошел два тренировочных сбора в Кабардино-Балкарии и Смоленске. Жиган тоже готовился – в московском зале «Торпедо» с тренером Владимиром Носовым, однако Schokk технически превзошел соперника, который, видимо, собирался взять массой и напором.

Бой Schokk и Рома Жиган Фото: Instagram

Акт мести состоялся 27 октября в московском «Главклубе». Бамберг перебил соперника и забрал победу решением судей, хотя многие ставили на Жигана из-за габаритов, криминального бэкграунда и странного поступка Дмитрия: во время дуэли взглядов он несколько раз пытался ударить оппонента, но не попал ни разу.

Выпуск «Нашего дела» опубликовали только 10 ноября, а клип «Кто убил Марка?» вышел на ютьюб-канале Окси 1-го числа и стал отличным промо к бою. Первые секунды – то самое видео с лещами, которое когда-то не выложил Чумаков. Мирон разобрал весь конфликт и объяснил, почему так долго жил в страхе – оказалось, в любой момент Жиган мог залить на ютьюб видос, а потому Окси водил с ним дружбу. «Я так не хотел стоять 10 секунд на коленях, что в итоге стоял на них 10 лет», – признался Мирон в треке.

Попутно дисс на Жигана выпустил Schokk. Слушателям осталось дождаться только реюниона Vagabund. Учитывая все случившееся, верится с трудом, тем более в «Кто убил Марка?» Окси выдал новую деталь: он собирался разойтись с соратником и до истории с лещами. Однако эпичное воссоединение хотя бы на один совместный трек возможно: Бамберг уже не испытывает негатива к Оксимирону. Он творит в стиле пост-панк, а вторая песня Мирона после возвращения пронизана гитарными рифами. Услышим ли мы фит бывших друзей, выяснится 12 ноября, когда выйдет новый альбом Окси «Смутное время».

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