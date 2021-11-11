Рэперы Schokk и Рома Жиган разрешили в клетке конфликт 10-летней давности. Schokk побил соперника, который в 2011 году ворвался к нему в квартиру с друзьями в масках. После поединка победитель поделился впечатлениями от схватки.

О боязни проиграть

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Не боялся. Я задумывался об этом, поскольку он где-то сказал, что даже не хочет озвучивать слова о поражении, потому что мысли материализуются. Я же для себя подумал: «А как я на это смотрю?» И у меня не возникло ощущения, что это какой-то серьезный соперник. Да, я опасался, осторожничал, потому что я не боец, это мой первый поединок. Но я знал, что выиграю.

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О переломе ребер Ромы Жигана перед боем

Не верю ни одному его слову. И я не бил его по ребрам, на видео сами увидите. Мы не отрабатывали удары по ребрам, я автоматом переводил на корпус. То есть, для меня это был способ перешага, а ударов по ребрам, из-за которых можно было бы жаловаться, я не бил. Он просто решил поныть, но мне это неинтересно. Он приехал с толпой и вдесятером избивал меня на глазах у моей женщины, а теперь хочет рассказывать, что честно, а что – нет? Серьезно, ребят? Я вышел и подрался. Никому про свои травмы не рассказываю. А они были и есть. И тоже был риск, что если не с той стороны прилетит, то… В общем, не буду об этом говорить, потому что история закончена. Все. А он пусть ноет.

Почему не пожмет руку Жигану после победы

Мне 41, и я все это уже перерос. Если у меня есть сформировавшееся мнение, то я его обдумал, взвесил и знаю, что, почему и как. Я этого человека не уважаю и не дам ему руку. Потому что все, что он представляет, ложно и вредительно. Люди вроде него вредят обществу этой страны. И мне хотелось бы, чтобы их здесь было меньше. Я очень люблю Россию и этот народ. И вижу, что как раз эта грязь тянет страну на дно. От нее надо избавиться в первую очередь. Только из этих убеждений не подал бы ему руки. Считаю, что он в первую очередь плохой человек.

Как отреагирует Оксимирон

Я не знаю. И? если честно, с ним у меня вопрос уже закрыт тоже. Я ему уже написал, а дальше от него зависит. Его реакция зависит от того, какой он сегодня человек. Жиган говорил, что Оксимирон будет болеть за Шокка? Логично, потому что Окси – воспитанный и образованный человек.

Будет ли бой с D.Masta

Посмотрим. Честно скажу, меня все это утомило, потому что все это не самый приятный круг общения. Люди, которые работают вокруг, приятные ребята. А все эти Жиганы и Димасты – это настолько мерзко и утомительно, что я не хочу ничего общего с этим иметь. Буду ли я с ним драться? Скорее всего, да. Но сегодня для меня был слишком важный момент и я не хотел делить его с D.Masta. И поэтому, когда он пытался устроить со мной шоу, я подумал: «Нет. Кто ты такой? Ты просто клоун. Ты ни одного концерта не соберешь. Твою музыку не слушают. Тебя знают как типа, который детей бил. Типа, который много выпендривался, а потом от одного удара Чипинкоса лег». Поэтому я сразу ушел. Да, мы поговорим про бой через Артура, но сейчас мой момент, и я не буду делить его с тобой.

Основатель промоушна «Наше дело» Артур Арутюнян также рассказал, что думает о монструозной схватке. Арутюнян полагал, что Жиган даст более мощный отпор.

«Считал, что Жиган составит более достойную оппозицию, что он выйдет побеждать. Шокк и Жиган друг друга ненавидели, постоянно об этом говорили, а потом выходят в клетку и как будто боятся начать бой. Но победитель есть, конфликт исчерпан, точка поставлена», – сказал Арутюнян.

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