Не успел Федор Емельяненко побить Тима Джонсона на Bellator 269 в Москве, как Последнему Императору поступило новое интересное предложение. Подраться с Федором хочет экс-чемпион мира по боксу в четерых дивизионах Рой Джонс.

Что сказал Джонс?

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Рой Джонс-младший Фото: Getty Images

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«Федор, брат, ты выглядел отлично в предыдущем поединке – замечательная работа! Если бы мы могли провести с тобой выставочный бой, это было бы здорово. Если твой ответ нет, я это пойму, но я старый человек, а ты моложе, чем я, и одержал отличную победу, так что две легенды могли бы разделить ринг – для меня это было бы честью и удовольствием», – заявил Джонс в инстаграме.

Что ответил Федор?

Федор Емельяненко Фото: Other Agency

Емельяненко очень даже не против! Федор сочтет за честь зарубиться с легендой бокса. «Я с большим уважением отношусь к нему как к великому спортсмену, человеку, как к легенде. Он один из самых выдающихся боксеров мира всех времен. Конечно, для меня было бы большой честью выступить в таком бою. Мне интересны такие поединки. Бои именно с такими соперниками, как Рой. Дело за малым – нужен промоушн, который готов организовать такой поединок. Нужно обсудить условия.

Я буду готовиться к реальному бою, если он когда-то состоится. Подготовка моя слабее не будет. Может, не на 100 процентов буду вкладываться в удар, но скорость передвижения и скорость выбрасывания рук будут высокими. Как и у Роя. Скорее всего, не будет акцентированных ударов, и будет показательный бой», – сказал Емельяненко.

Уже нашелся организатор?

Федор Емельяненко и Камил Гаджиев Фото: Getty Images

Федор сказал, что нужен промоушн, и такой сразу появился. Первым отозвался уже знакомый Емельяненко президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев. В этом промоушне Федор бился с Фабио Мальдонадо и победил решением большинства судей летом 2016-го. Глава организации рассказал, что может устроить такую схватку, но при определенных условиях.

«Это, безусловно, интересное событие не только для российской, но и для международной публики. Вижу смысл в этом поединке. Это будет ярко и востребовано для людей. Считаю Федора фаворитом в этом бою, у него есть регулярная бойцовская практика, в отличие от Джонса. Причем даже в боксе – все-таки у Роя большой простой. Надеюсь, что это не так, и я ошибаюсь.

Может ли Fight Nights организовать такой бой? Технически мы можем. Нужно понимать, что хоть поединок и будет проходить в России, но транслироваться будет по всему миру и важно, чтобы была международная платформа для показа, чтобы промоушн мог заработать и дать заработать участникам. Только в этом случае. К тому же, большие бои это всегда предмет договоренностей с обеими сторонами. Осуществить это будет сложно, но думаю, такой вариант возможен», – сказал Гаджиев.

Кто будет фаворитом?

Безусловно, Федор. Последнему Императору уже 45, но на фоне 52-летнего Джонса он боец средних лет. Впечатляющая победа над Тимоти Джонсоном в Москве в очередной раз показала, что с ударной техникой у Емельяненко все в порядке. Если поединок состоится, то наверняка по правилам бокса, но даже здесь не факт, что у Роя есть реальные шансы. Последний бой Джонс провел в ноябре 2020-го против Майка Тайсона. Судьи отдали ничью, но Майк выглядел опаснее.

С кем еще может побиться Федор?

Андрей Орловский Фото: Getty Images

Вызов Емельяненко недавно бросил белорус Андрей Орловский. Бойцы уже встречались в январе 2099-го на турнире Affliction. Тогда Федор нокаутировал Орловского уже в первом раунде.

«Готов подраться с Федором даже в Москве. Я не слышал, чтобы Дэйна Уайт говорил о заинтересованности в подписании Емельяненко. Я читал его интервью про Федора – там совершенно другое. Так что Федор еще не в UFC, даже разговоров нет. Не думаю, что Скотт Кокер отпустит его из Bellator. А говорить можно все, что хочешь. Я работник UFC на данный момент, и там относятся ко мне очень хорошо. По текущему контракту мне осталось провести один-два боя. Надо будет уточнить у менеджера», – сказал Орловский.

Показательные бои – это хорошо, но поединок с Тимом Джонсоном – хороший момент, чтобы закончить карьеру. Объясняем, почему Федору не стоит продолжать.

Турнир Bellator получился провальным. Плохо все: организация, матчмейкинг, отношение к медиа.

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