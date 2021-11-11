Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и боец Bellator Усман Нурмагомедов был задержан полицией в Москве.

О задержании Усмана сообщил телеграм-канал Baza. Боец подозревается в наезде на сотрудника полиции в аэропорту Махачкалы. Источник разместил разыскную ориентировку на Усмана и находившегося с ним Камила Идрисова.

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«Отделом МВД по г. Каспийску Республики Дагестан по подозрению в совершении преступления разыскиваются гр. Идрисов Камил Хабибович и гр. Нурмагомедов Осман Магомеднабиевич, которые совершили наезд на автомобиле «Тойота Камри» черного цвета на сотрудника полиции КПП «Аэропорт» города Каспийска.

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что вышеуказанные лица рейсом СУ 1053 с аэропорта «Уйташ» г. Махачкалы вылетели в Москву в аэропорт Шереметьево, посадка самолета намечена на 14 часов 40 минут. Учитывая вышеизложенное, прошу оказать содействие в задержании вышеуказанных лиц при посадке в аэропорту Шереметьево в Москве», — говорится в ориентировке.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу подтвердили, что в аэропорту Шереметьево задержаны двое граждан 1998 года рождения, прилетевших рейсом из Махачкалы. «Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» г. Каспийска», – приводит ответ пресс-службы ТАСС.

Также информацию о задержании Нурмагомедова и Идрисова в аэропорту Шереметьево подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах: «Они подозреваются в том, что на автомобиле в аэропорту Каспийска сбили сотрудника полиции».

Позже в телеграм-канале Baza появилось видео, сделанное по пути в аэропорт. Ролик о веселой поезде был выложен в сторис братом Хабиба. Помимо этого Baza сообщила подробности происшествия. Оказалось, что сбитый у аэропорта полицейский был не из Дагестана – машина, в которой сидел Усман, наехала на сотрудника, прикомандированного из Нижнего-Новгорода.

По одной из версий, Усман с другом опаздывали на рейс, поэтому не остановились по требованию полицейского. Также источник подтвердил информацию о том, что Нурмагомедов и Идрисов задержаны.

Чуть позже свою версию событий изложил подозреваемый боец: Усман выложил сторис с тренировки и опроверг собственное задержание. «Кто где, а мы в зале», – пподписал фото брат Хабиба.

Источники: телеграм-канал Baza, : телеграм-канал Baza, ТАСС , инстаграм Усмана Нурмагомедова

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