Один из самых интригующих вопросов для всех фанатов смешанных единоборств – какой боец заработал больше всего денег за свою карьеру в UFC? Удовлетворить любопытство болельщиков удалось The Sports Daily: медиа опубликовало рейтинг самых богатых представителей промоушна Дэйны Уайта.
Важный нюанс: официальные данные о заработках бойцов обнародуются только с 2004 года. Поэтому здесь учтены только деньги, полученные спортсменами начиная с турнира UFC 46 и далее.
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Кроме того, гонорары включают в себя бонусы за лучший бой и лучшее выступление вечера, а также спонсорские выплаты от официальных экипировщиков на турнирах UFC. Но в общей сумме заработка не учтены выплаты, которые бойцы получают от PPV (иначе говоря – доход от трансляций), а также средства от личных спонсоров.
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Дональд Серроне – 6 816 200 долларов
Дональд Серроне
Фото: Getty Images
Последние выступления Ковбоя в UFC получаются неудачными – боец проиграл 4 поединка подряд. Правда, это не помешало Серроне замкнуть первую десятку самых богатых бойцов промоушна Дэйны Уайта.
Андрей Орловский – 6 840 000 долларов
Андрей Орловский в поединке с Карлосом Фелипе на UFC Вегас 40
Фото: Getty Images
Боец из Беларуси – настоящая легенда UFC. В ночь с 16 на 17 октября в Лас-Вегасе Орловский одержал 36-ю победу в рамках промоушна. Многолетние выступления в клетке UFC сделали Андрея существенно богаче.
Джон Джонс – 7 025 000 долларов
Джон Джонс
Фото: Getty Images
Лучший боец в истории UFC по победам в титульных поединках – только восьмой в рейтинге самых богатых представителей организации. Американец 14 раз дрался за право быть чемпионом промоушна, но заработал немногим больше Орловского.
Жорж Сен-Пьер – 7 037 000 долларов
Жорж Сен-Пьер
Фото: Getty Images
Бывший чемпион UFC не смог организовать очный бой с экс-чемпионом промоушна в легком весе из России Хабибом Нурмагомедовым. Но и без этого поединка легендарный спортсмен неплохо заработал.
Джуниор Дос Сантос – 7 110 000 долларов
Джуниор дос Сантос
Фото: Getty Images
Топовый тяжеловес UFC не выходил в октагон с декабря 2020-го, а последние 4 поединка бразильца закончились поражениями. Это явно помешало Дос Сантосу заработать больше.
Майкл Биспинг – 7 135 000 долларов
Майкл Биспинг, UFC
Фото: Getty Images
Пятерку главных богатеев среди бойцов UFC открывает легенда, которую в 2019-м включили в зал славы UFC. За карьеру в промоушне Биспинг заработал достаточно, хотя и ушел из спорта в 2017-м: 40-летний боец начал терять зрение после схватки с Витором Белфортом в 2013-м.
Андерсон Силва – 8 732 000 долларов
Андерсон Силва
Фото: Getty Images
1 ноября 2020 года Андерсон Силва провел последний поединок в UFC. 45-летний бразилец гарантировал себе место в зале славы промоушна, а также в топе самых богатых представителей организации.
Алистар Оверим – 9 914 500 долларов
Алистар Оверим
Фото: Getty Images
Бывший боец UFC в тяжелом весе открывает топ-3 самых богатых бойцов промоушна Дэйны Уайта. Последний бой Оверима в UFC состоялся в феврале 2021-го против Александра Волкова.
Хабиб Нурмагомедов – 14 770 200 долларов
Хабиб Нурмагомедов
Фото: Getty Images
Один из лучших бойцов в истории UFC, завершивший карьеру с рекордом 29-0, в топе главных богатеев организации остался только вторым. Российский боец отстал от победителя почти в 2 раза.
Конор Макгрегор – 25 302 000 долларов
Конор Макгрегор
Фото: Getty Images
Ожидаемо на вершине рейтинга оказался возмутитель спокойствия и чемпион медийного пространства Конор Макгрегор. Для популярности UFC Ноториус сделал достаточно, поэтому его лидерство вряд ли вызывает удивление.
- Конор возглавил рейтинг самых богатых бойцов промоушна Дэйны Уайта, но может заработать еще больше: ирландца вызвал участник боя года в UFC. Ноториус уже согласился на бой.
- А брат Хабиба Нурмагомедова угодил в скандальную историю: Усмана задержали за наезд на полицейского. Правда, боец Bellator все отрицает.
- Главный сюжет российского поп-ММА последних суток – бой рэпера Schokk против Ромы Жигана. В клетке они разрешили конфликт 10-летней давности. Здесь мы рассказали, как в этой истории замешан Оксимирон и его камбэк.
Источник: The Sports Daily
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