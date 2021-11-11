Один из самых интригующих вопросов для всех фанатов смешанных единоборств – какой боец ​​заработал больше всего денег за свою карьеру в UFC? Удовлетворить любопытство болельщиков удалось The Sports Daily: медиа опубликовало рейтинг самых богатых представителей промоушна Дэйны Уайта.

Важный нюанс: официальные данные о заработках бойцов обнародуются только с 2004 года. Поэтому здесь учтены только деньги, полученные спортсменами начиная с турнира UFC 46 и далее.

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Кроме того, гонорары включают в себя бонусы за лучший бой и лучшее выступление вечера, а также спонсорские выплаты от официальных экипировщиков на турнирах UFC. Но в общей сумме заработка не учтены выплаты, которые бойцы получают от PPV (иначе говоря – доход от трансляций), а также средства от личных спонсоров.

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Дональд Серроне – 6 816 200 долларов

Дональд Серроне Фото: Getty Images

Последние выступления Ковбоя в UFC получаются неудачными – боец проиграл 4 поединка подряд. Правда, это не помешало Серроне замкнуть первую десятку самых богатых бойцов промоушна Дэйны Уайта.

Андрей Орловский – 6 840 000 долларов

Андрей Орловский в поединке с Карлосом Фелипе на UFC Вегас 40 Фото: Getty Images

Боец из Беларуси – настоящая легенда UFC. В ночь с 16 на 17 октября в Лас-Вегасе Орловский одержал 36-ю победу в рамках промоушна. Многолетние выступления в клетке UFC сделали Андрея существенно богаче.

Джон Джонс – 7 025 000 долларов

Джон Джонс Фото: Getty Images

Лучший боец в истории UFC по победам в титульных поединках – только восьмой в рейтинге самых богатых представителей организации. Американец 14 раз дрался за право быть чемпионом промоушна, но заработал немногим больше Орловского.

Жорж Сен-Пьер – 7 037 000 долларов

Жорж Сен-Пьер Фото: Getty Images

Бывший чемпион UFC не смог организовать очный бой с экс-чемпионом промоушна в легком весе из России Хабибом Нурмагомедовым. Но и без этого поединка легендарный спортсмен неплохо заработал.

Джуниор Дос Сантос – 7 110 000 долларов

Джуниор дос Сантос Фото: Getty Images

Топовый тяжеловес UFC не выходил в октагон с декабря 2020-го, а последние 4 поединка бразильца закончились поражениями. Это явно помешало Дос Сантосу заработать больше.

Майкл Биспинг – 7 135 000 долларов

Майкл Биспинг, UFC Фото: Getty Images

Пятерку главных богатеев среди бойцов UFC открывает легенда, которую в 2019-м включили в зал славы UFC. За карьеру в промоушне Биспинг заработал достаточно, хотя и ушел из спорта в 2017-м: 40-летний боец начал терять зрение после схватки с Витором Белфортом в 2013-м.

Андерсон Силва – 8 732 000 долларов

Андерсон Силва Фото: Getty Images

1 ноября 2020 года Андерсон Силва провел последний поединок в UFC. 45-летний бразилец гарантировал себе место в зале славы промоушна, а также в топе самых богатых представителей организации.

Алистар Оверим – 9 914 500 долларов

Алистар Оверим Фото: Getty Images

Бывший боец UFC в тяжелом весе открывает топ-3 самых богатых бойцов промоушна Дэйны Уайта. Последний бой Оверима в UFC состоялся в феврале 2021-го против Александра Волкова.

Хабиб Нурмагомедов – 14 770 200 долларов

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Один из лучших бойцов в истории UFC, завершивший карьеру с рекордом 29-0, в топе главных богатеев организации остался только вторым. Российский боец отстал от победителя почти в 2 раза.

Конор Макгрегор – 25 302 000 долларов

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Ожидаемо на вершине рейтинга оказался возмутитель спокойствия и чемпион медийного пространства Конор Макгрегор. Для популярности UFC Ноториус сделал достаточно, поэтому его лидерство вряд ли вызывает удивление.

Источник: The Sports Daily

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