Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру, а Ислам Махачев стремится к поясу и не видит смысла биться с соперниками ниже рейтингом. Поэтому Конор Макгрегор нашел другого бойца из России, с которым можно вступить в конфликт. Ноториус поддел временного чемпиона в легчайшем весе Петра Яна.

Что сказал Макгрегор?

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Конор Макгрегор, UFC 264 Фото: Getty Images

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Конор репостнул рейтинг лучших боксеров в UFC – список составил один из фанатов. Ирландца поставили только на третье место. Первое занял Ян, второе – Макс Холлоуэй, четвертое – Жозе Алдо, пятое – Нейт Диас. Конечно, ирландец уверен, что лучший – он.

«Я перебоксировал троих в этом списке! В UFC нет никого, кто был бы даже близко к моему уровню бокса. Даже Дастин начал попадать только после того, как отбил ногу. Я всех разобрал, если речь идет о боксе. Ян тоже хорош, мне нравится его стиль, но тем не менее и его я бы тоже разорвал через защиту», – написал Макгрегор в твиттере.

Что ответил Ян?

Петр Ян Фото: Getty Images

Похоже, Петр готов отложить поединок за пояс с Алджамейном Стерлингом ради денежной схватки. Ян ответил ирландцу и предложил проверить, чей бокс круче.

«Конор, мы все знаем, что ты любишь говорить, но давай сразу перейдем к делу. Если ты действительно хочешь боксировать или драться, меня не волнуют весовая категория или правила. Бьюсь об заклад, ты не согласишься», – заявил российский чемп.

Конор уже дрался в легчайшем дивизионе?

Конор Макгрегор Фото: Instagram

Пока нет, но большую часть карьеры Ноториус провел в полулегком весе, а это пять кило разницы. Конечно, согнать лишние пять килограммов – не самая простая задача, но Конор весьма резво скачет по дивизионам, поэтому не исключено, что он на это способен. За год (декабрь 2015-ноябрь 2016) Мак провел четыре боя в трех весовых категориях – бой с Алдо в полулегком весе, два поединка с Диасом в полусреднем весе и схватка с Эдди Альваресом в легком дивизионе. Бои с Порье у Макгрегора также проходили в легком – сразу на две категории Конор еще не спускался.

Ян никогда не менял дивизион. Петр лишь однажды бился в промежуточном весе (62,1 кг), когда его соперник по втором убою в UFC Джин Су Сон не уложился в категорию.

Но выгоден ли такой бой Конору? Он и так на первом месте среди бойцов UFC по заработку. А кто из русскоязычных бойцов, кроме Хабиба, попал в топ-10?

Макгрегору и так уже сыпятся предложения. Недавно поступил интересный оффер от участника супербоя на UFC 268.

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