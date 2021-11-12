На турнире UFC Vegas 42 Лиана Джоджуа подерется с Кортни Кейси, а вот поединок Романа Долидзе с Кайлом Докосом сорвался из-за ковида у Романа. А сколько вообще грузинских бойцов выступают в UFC? Рассказываем обо всех.

Роман Долидзе, полутяжелый вес

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Роман Долидзе (Грузия), Хадис Ибрагимов (Россия), UFC on ESPN+ 30 Фото: Getty Images

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33-летний боец дебютировал в UFC летом 2020-го, когда уже в первом раунде нокаутировал российского файтера Хадиса Ибрагимова. Долидзе – базовый грепплер с рекордом 9-1 (2-1 в UFC), но в единоборства пришел не так давно: всего 11 лет назад, в 22 года. До этого Роман профессионально занимался футболом. Он играл в воротах: сначала в грузинских клубах, затем – в Турции, молодежных командах «Анкарагюджю» и «Трабзонспора». После футбола Роман сначала занимался грэпплингом, где выиграл чемпионаты мира и Европы по версии FILA и чемпионат Азии и Океании по ADCC. Долгое время Долидзе был спарринг-партнером Джона Джонса. Экс-чемпион UFC называл грузинского бойца «абсолютным ужасом», а тот учил американца танцевать лезгинку.

Гурам Кутателадзе, легкий вес

Гурам Кутателадзе и Хамзат Чимаев Фото: Getty Images

Гурам долгое время жил в Грузии и России, а примерно в 16 лет переехал в Швецию, где позже познакомился и подружился с Хамзатом Чимаевым. Кутателадзе дебютировал в ММА сверхрано – в 10 лет. Кутателадзе проиграл болевым на руку. После того турнира из-за шума в прессе детские бои в России проводить прекратили. В UFC Кутателадзе дебютировал со спорной победы над Матеушем Гамротом, после чего вызвал Ислама Махачева, но не получил ответной реакции.

Гига Чикадзе, полулегкий вес

Гига Чикадзе Фото: Getty Images

Вероятно, самый сильный грузинский боец из действующих в UFC. Чикадзе начал карьеру в промоушне с семи побед подряд, при этом три последних боя завершил досрочно техническими нокаутами. Базовый кикбоксер уже победил рейтингового Эдсона Барбозу и взлетел на восьмое место в дивизионе. После боя Чикадзе принялся вызывать всех топов подряд: Алекса Волкановски, Макса Холлоуэя, Яира Родригеса. В итоге Гига подерется с крепким Келвином Каттаром, их поединок возглавит первый турнир UFC в 2022 году.

Илия Топурия, полулегкий вес

Илия Топурия Фото: Getty Images

Еще один перспективный грузинский проспект из полулегкого дивизиона. Илия родился в Германии, а в 15 лет перебрался в Испанию, где и начал карьеру в ММА. Рекорд Топурии – 11-0 суммарно и 3-0 в UFC, он уже забрался в топ-15 благодаря двум жестким нокаутам в первом раунде. Что удивительно для базового греко-римского борца – в предыдущих девяти схватках он лишь однажды нокаутировал соперника. Следующий соперник Топурии – боец из России Мовсар Евлоев. Многим не нравится идея сводить двух русскоязычных непобежденных файтеров – одному придется испачкать рекорд и, вероятно, покинуть топ-15.

Мераб Двалишвили, легчайший вес

Мераб Двалишвили Фото: Getty Images

Лучший друг Алджамейна Стерлинга недолюбливает Петра Яна и стремительно поднимается по рейтингу своего дивизиона. Двалишвили идет шестым, хотя вполне мог бы входить в топ-3 или даже побиться за пояс, если бы не ужасный старт. Первые два поединка Мераб проиграл, зато потом последовала серия из семи доминатных побед. Седьмая оказалась самой яркой: Мераб очутился в нокдауне, но выжил и сам добил Марлона Мораеса. Не стоит исключать, что уже в 2022-м Двалишвили выйдет на бой с чемпионом. Нет сомнений, что им будет Ян – ненависти в таком поединке будет предостаточно.

Лиана Джоджуа, женский наилегчайший вес

Лиана Джоджуа Фото: Getty Images

Дела Лианы в UFC пока идут не лучшим образом. В промоушн она пришла после мощной победы над Мариной Мохнаткиной, но тут же уступила откровенно хилой Саре Морас, которая проиграла три боя до Джоджуа и два – после. Затем грузинская спортсменка реабилитировалась классным армбаром в бое с Дианой Белбитой, но всего через три месяца уступила Миранде Мэверик из-за рассечения. Джоджуа вернется уже 14 ноября и сразится с Кортни Кейси на UFC Vegas 42.

Читай большое интервью с Лианой Джоджуа – боец рассказала, как избила мужчину, что думает об абортах и как Дэйна Уайт довел ее до слез.

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