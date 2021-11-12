Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон так и не смогли выяснить отношения в октагоне, зато не упускают возможности устроить перепалку в твиттере. Американский боец открыл новую главу противостояния.

Что сделал Фергюсон?

Тони опубликовал в твиттере видео с пресс-конференции с Хабибом и сопроводил его дерзкой подписью.
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«Послушай, жирный ублюдок. В последний раз, когда я видел тебя, ты сбежал в другую страну словно маленькая сучка, чтобы избежать нашего титульного боя. До этого ты симулировал боль в животе – по той же самой причине, чтобы сбежать от боя за титул. Заткнись и оставь мужские дела тем, кто на передовой!» – написал Фергюсон.

Почему Тони решил снова задеть Хабиба?

Пост Фергюсона был посвящен реплике Хабиба о том, что Ислам Махачев заслуживает поединка за чемпионский пояс больше, чем Джастин Гэтжи. На турнире UFC 268 американец единогласным решением судей победил соотечественника Майкла Чендлера.
До боя Гэтжи заявил, что в случае победы над Чендлером ему будет гарантирован титульный поединок. Нурмагомедов же призвал американца не говорить о титульном бое и вспомнил о Махачеве. В заочный спор недавних соперников решил вмешаться несостоявшийся оппонент Хабиба и припомнил ему все сорванные поединки.

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон

Фото: Getty Images

Как ответил Нурмагомедов?

Хабиб не оставил выпад Фергюсона без внимания: спустя 9 часов экс-чемпион UFC в легком весе отреагировал постом в твиттере. Правда, ответ Нурмагомедова получился чуть менее дерзким.
«За последние три года ты не выиграл ни одного раунда в UFC, в некоторых раундах ты проиграл 10:8. С 2015 года ты победил только одного бойца из топ-15. Тони, здесь приведена ясная картина, я не собираюсь опускаться до мелочей, не собираюсь оскорблять тебя. Это просто факты», – написал Хабиб.

Что связывает Хабиба и Тони?

В UFC пять раз пытались схлестнуть Хабиба и Тони в октагоне, но бой всякий раз срывался по разным причинам. Во время подготовки к поединку с Гэтжи в августе 2020-го Нурмагомедов выражал заинтересованность в том, чтобы все-таки встретиться с Фергюсоном.
«Не знаю, почему, но верю, что с Тони мы подеремся. Я бы хотел этого. И если я выиграю у Гэтжи, Фергюсон будет в списке моих следующих соперников. Когда дерешься против сильных соперников, оставляешь наследие за собой. Не знаю, что с миром случится, но надеюсь, что в следующем году мы с Тони подеремся. Это имя дает мне очень большую мотивацию: как я готовлюсь к нему, как настраиваюсь», – говорил Хабиб на пресс-конференции.
Правда, вместо выхода в клетку с Тони российский боец завершил карьеру после победы над Гэтжи. Хабиб ушел с красивым рекордом 29-0, но так и не подрался с одним из своих главных врагов.
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