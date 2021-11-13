В ночь с 12 на 13 ноября в Холливуде (штат Флорида, США) на стадионе «Семинол Хард Рок Кафе энд Казино» прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 271.

В главном бою турнира 36-летняя действующая обладательница пояса в полулегком весе Крис Сайборг из Бразилии и 35-летняя ирландка Шинейд Кавана. Поединок завершился уже в первом раунде победой нокаутом в исполнении Сайборг. Для того, чтобы разобраться с соперницей, ей хватило 1 минуты и 32 секунды.

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Сайборг отпраздновала 25-ю победу в карьере при всего двух поражениях. Для ирландки этот проигрыш стал пятым.

После боя Крис бросила вызов победительнице турнира PFL сезона-2021 – 31-летней американке Кайле Харрисон.

«Кайла, спасибо, что пришла на это мероприятие. Я ценю твое появление здесь. Если однажды ты захочешь сразиться со мной, это будет отличный бой, но сначала Али Абдельазиз должен поговорить со всеми промоутерами, чтобы это произошло», – приводит слова Крис MMA Fighting.

Линтон Васселл Фото: Getty Images

В соглавном бою карда в тяжелой весовой категории 31-летний американец Тайрел Форчун уступил 38-летнему представителю Великобритании Линтону Васселлу раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Васселл одержал 21-ю победу в карьере, на его счету восемь поражений. Для Форчуна проигрыш стал лишь вторым при 11 победах.

В рамках предварительного карда американец Роман Фаральдо победил соотечественника Роберта Тёрнквиста нокаутом после 1 минуты 17 секунд встречи. Бой завершился в первом раунде после того, как Фаральдо провел шикарный хайкик в прыжке. Фаральдо провел всего лишь третий бой в карьере в смешанных единоборствах, но все три победы вырвал досрочно.

Все результаты турнира Bellator 271

Аарон Пико – Джастин Гонсалес (3 раунда, единогласное решение судей);

– Джастин Гонсалес (3 раунда, единогласное решение судей); Арлин Бленкоу – Пэм Соренсон (3 раунда, единогласное решение судей);

– Пэм Соренсон (3 раунда, единогласное решение судей); Стив Моури – Раким Кливленд (1 раунд, 3:28, сабмишн);

– Раким Кливленд (1 раунд, 3:28, сабмишн); Бруна Эллен – Дезире Янес (3 раунда, единогласное решение судей);

– Дезире Янес (3 раунда, единогласное решение судей); Коди Ло – Колтон Хэмм (1 раунд, 4:21, нокаут);

– Колтон Хэмм (1 раунд, 4:21, нокаут); Валери Луреда – Тейлор Тёрнер (3 раунда, раздельное решение судей);

– Тейлор Тёрнер (3 раунда, раздельное решение судей); Мухаммед Дерезе – Вальдо Кортес-Акоста (3 раунда, единогласное решение судей);

(3 раунда, единогласное решение судей); Итан Хьюз – Махмуд Себи Фаузи (3 раунда, 4:05, технический нокаут).

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