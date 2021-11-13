Закончивший карьеру непобежденным легковес Хабиб Нурмагомедов считается одним из лучших бойцов современности. Он выиграл 29 боев, из них восемь – нокаутом, но за без малого девять лет, проведенных в UFC, были целых 10 случаев, когда по каким-то причинам отменялись его поединки.

UFC 170, февраль 2014-го: Гилберт Мелендес, Нэйт Диас

Ad

В декабре 2013 года Нурмагомедов бросил вызов бывшему чемпиону Strikeforce американцу Гилберту Мелендесу. Бой был запланирован на февраль 2014-го на турнире UFC 170. Мелендес считался серьезным соперником, однако по неназванным причинам от боя отказался. Его попытались заменить еще одним американцем – Нэйтом Диасом, – который тоже не захотел драться с Нурмагомедовым. В итоге Хабиб не выступил на UFC 170.

Смешанные боевые искусства «Слушай, жирный ублюдок». Новая война Хабиба и Фергюсона 20 ЧАСОВ НАЗАД

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

UFC 178, сентябрь 2014-го: Дональд Серроне

Нурмагомедов собирался подраться с американцем Дональдом Серроне на UFC 178 в сентябре 2014 года, однако незадолго до этого получил травму – порвал мениск, от боя пришлось отказаться. Хабиба на турнире заменили на экс-чемпиона Bellator Эдди Альвареса, которого Серроне победил по очкам.

UFC 187, май 2015-го: Дональд Серроне

Вторая попытка провести бой с Серроне была запланирована на май 2015 года. Она также провалилась: рецидив травмы колена снова вывел Нурмагомедова из строя. В результате на UFC 187 Серроне подрался с канадцем Джоном Макдесси, которого финишировал переломом челюсти.

Тони Фергюсон Фото: Getty Images

TUF 22 Finale, декабрь 2015-го: Тони Фергюсон

Начало долгого противостояния Нурмагомедова с Фергюсоном было положено в августе 2015-го, когда стало известно, что они подерутся в декабре на The Ultimate Fighter 22 Finale. Но этому не суждено было случиться. Травма Хабиба в третий раз подряд помешала его выступлению. Дагестанца из строя вывел ушиб ребра на тренировке. На турнире его заменил бразилец Эдсон Барбоза, которого Фергюсон поборол удушающим приемом.

UFC on FOX 19, апрель 2016-го: Тони Фергюсон

В UFC считали, что Нурмагомедову и Фергюсону необходимо сразиться друг с другом, поэтому перенесли их бой на апрель 2016 года. В этот раз подвел Тони: у него диагностировали скопление жидкости в легких, поэтому к бою не допустили. Вместо него на UFC on FOX 19 Хабиб сошелся в схватке с американцем Дарреллом Хорчером, которого одолел техническим нокаутом.

UFC 209, март 2017-го: Тони Фергюсон

Третья попытка организовать бой Нурмагомедов – Фергюсон пришлась на март 2017-го: бойцы должны были подраться за временный титул в легком весе, пока полноценный чемпион Конор Макгрегор отдыхал от ММА. В этот раз только Фергюсон дошел до взвешивания, а Хабиб загремел в больницу с сильными болями в области печени из-за попытки подогнать вес. Подобрать замену Хабибу не успели, поэтому Фергюсон тоже не выступил на UFC 209.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

UFC 223, апрель 2018-го: Тони Фергюсон, Макс Холлоуэй

7 апреля 2018 года на UFC 223 Фергюсон и Нурмагомедов должны были оспорить ставший вакантным титул в легком весе из-за затянувшейся паузы Конора. Но снова не сложилось. 1 апреля появилась отнюдь не шутливая информация о том, что Фергюсон, зацепившись ногой о телевизионный кабель, травмировал колено. Его решили заменить действующим чемпионом в полулегком весе, гавайцем Максом Холлоуэем.

Бой с Максом также носил титульный статус. Но сопернику Хабиба было крайне трудно за такой короткий срок сделать вес. Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк не допустила его к бою из-за экстремальной весогонки, и Холлоуэя заменили на американца Эла Яквинту, который изначально готовился подраться на этом турнире с Полом Фелдером. Яквинта проиграл Хабибу единогласным решением судей.

UFC 249, апрель 2020-го: Тони Фергюсон

Нурмагомедов должен был провести третью защиту титула в апреле 2020 года на турнире в Нью-Йорке UFC 249, подравшись с Фергюсоном, но вмешалась пандемия коронавируса. В штатах Нью-Йорк и Невада спортивные мероприятия оказались под запретом. UFC 249 перенесли на 10 мая, но в России запретили все международные перелеты, и Хабиб оказался заперт в РФ. От боя с Фергюсоном он был вынужден отказаться.

Разгорелся конфликт бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского бойца Тони Фергюсона в твиттере. Что не поделили бывшие соперники?

Конор Макгрегор заявил, что порвет Петра Яна. Чемпион UFC предложил ответить за слова.

Рейтинг самых богатых бойцов UFC. Хотите узнать, сколько заработали Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Андрей Орловский, Джон Джонс? Вам сюда.

Смешанные боевые искусства Брата Хабиба задержали за наезд на полицейского. Он гнал 207 км/ч ВЧЕРА В 15:35