Макс Холлоуэй и Яир Родригес впечатлились поединком Джастина Гэтжи и Майкла Чендлера – в главном бое UFC Vegas 42 гаваец и мексиканец устроили не менее жесткую рубку. Холлоуэй был явным фаворитом, но Яир сильно удивил.

Родригес не бился больше двух лет, а Макс в начале года не оставил живого места на Келвине Каттаре. Повторения сценария январского поединка не случилось: с первого раунда бойцы были одинаково близки к нокауту. Оба несколько раз здорово попадали в голову, но это не приводило даже к нокдаунам.

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Яир серьезно потрепал Макса и нанес много урона бывшему чемпиону – в конце боя у того образовалась сечка. Холлоуэй перебил соперника почти по всем показателям и забрал победу единогласным решением, но она сильно отличается от уничтожения Каттара. Если Келвин просто пытался спастись в течение всего боя, то в последнем раунде поединка с Яиром спасаться приходилось уже Максу. Холлоуэй понимал, что удары Родригеса могут прилететь откуда угодно, и не хотел упасть в нокаут, как Корейский зомби.

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Макс Холлоуэй и Яир Родригес Фото: Getty Images

Холлоуэй по-прежнему один из лучших в полулегком дивизионе, какие вызовы там ждут гавайца? Единственный бой, который имеет смысл – трилогия с Алексом Волкановски. Австралиец забрал корону и спорно для многих ее защитил – третий бой нужен фанатам, но очевидно, что Алекс снова победит. Он просто знает, что делать с Максом. Холлоуэй не удивит Волкановски градом ударов – чемп будет держать дистанцию и не позволит бить так часто. Он снова засушит бой, переведет Макса на канвас и выиграет по очкам.

Бить претендентов – весело, но гавайцу нужен новый вызов. Похоже, он и сам это понимает, раз задумывается о переходе в легкий вес. В плане интересных и денежных боев это лучший вариант. Все до сих пор помнят, как Холлоуэй сорвал бой с Хабибом из-за проблем с весом – Макс уже говорил, что ему интересно побиться с преемником Нурмагомедова, Исламом Махачевым.

«Я все еще могу подняться в легкий вес, а там есть Ислам Махачев, который тренируется с Хабибом и является его наследником. Не хочу раскрывать все карты, рассказывая о том, как я собираюсь ему противостоять, потому что мы можем встретиться с этим парнем уже в ближайшем будущем», – говорил Холлоуэй перед боем с Яиром.

Макс Холлоуэй Фото: Getty Images

Макс, похоже, не особо горит желанием мстить Волкановски. После поединка он упомянул титульник с Волком, но также говорил, что находится в шаге от боя с Конором. Непонятно, что именно имел в виду Холлоуэй, но такая схватка – лучший вариант для его захода в легкий вес. Гаваец получил бы самого легкого из возможных соперников, но при этом заработал бы кучу денег, как и Конор. Правда, есть вероятность, что после Холлоуэя Ноториусу точно придется закончить.

У Макса много интересных вариантов в легком весе и без Конора. Третий бой с Дастином Порье, Джастин Гэтжи, Майкл Чендлер – поединок с любым получился бы очень горячим. От боя с Максом не откажется и тот же Махачев. Но все же вряд ли гаваец не попробует еще раз зарубиться с Волком, поэтому, скорее всего, переход в легкий вес придется отложить.

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