В середине нулевых ирландский боец Конор Макгрегор был известен как главная суперзвезда смешанных единоборств. В ноябре 2016-го он нокаутировал Эдди Альвареса и завоевал пояс UFC в легком весе, но это было началом заката. В 2017-м Конор круто заработал за бой по правилам бокса после легенды Флойда Мэйэзера, хотя сам улетел в нокаут. Потом было удушение Хабибом Нурмагомедовым и неудачные попытки вернуться.

Теперь Макгрегор взрывает инфополе либо дикими скандалами, вроде избиения пенсионеров и итальянских диджеев, либо бесполезным трэштоком в твиттере. И тут у ирландца появилась странная фишка: он в жесткой форме задевает кого-то из недругов, а потом – на первый взгляд, трусливо – удаляет твит.

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Поклонники и хейтеры несколько лет гадали, с чем связано такое странное поведение, пока в ноябре 2021-го Макгрегор сам не дал ответ. Началась история с того, что 16 ноября Ноториус отпустил несколько критических комментариев в отношении ирландского правительства по поводу антиковидных мер и пообещал: «Больше никакой поддержки с моей стороны. Мы восстанем. Когда Ирландия поднимется, весь мир узнает». Разумеется, вскоре твиты испарились.

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Конор Макгрегор с флагом Ирландии Фото: Getty Images

Один из подписчиков @robertburke84 не выдержал и подколол двукратного чемпиона UFC: «Как я вижу, Конор удалил несколько критических твитов в адрес правительства. Полагаю, Ирландия не восстанет». Спортсмен не выдержал и вступил в спор, в котором сразу выложил карты:

– Слушай, мандавошка, ты, наверное, здесь новенький. Я всегда говорю то, что должен сказать, эта новость разносится, а потом я удаляю ее. Дело сделано. Я не люблю сохранять негатив в своей ленте. Никогда. Этим ничем никому не помочь ни в какой ситуации. Так что заткнись.

Мое мнение прежнее. Мне стыдно за правительство. Слова Лео (Лео Варадкар – ирландский политик, в 2017-20 годах премьер-министр страны – Eurosport.ru) были позорны. Я обеспокоен за наши запущенные больницы, за наш народ. То, что происходит – отвратительно. Мне это причиняет неимоверную боль. Если ты думаешь, что мне эти слова доставляют удовольствие и я хочу сохранить их, то нет.

А теперь сделай одолжение, поскольку ты ни *** [фига] нормального не делаешь. ******** [отцепись] со своими «комментариями».

– Ты добился невероятных успехов, однако ты не единственный, кто имеет право на мнение и кто беспокоится по поводу текущей ситуации. Меня вообще не заботят твои оскорбления в мой адрес. Я не сказал ни слова лжи.

– Найди работу.

Кстати, первый твит с прямым оскорблением Конор уже удалил, а второй твит со стыдом за правительство на полночь 18 ноября еще жив.

СОГЛАСНЫ С ПОЗИЦИЕЙ МАКГРЕГОРА ПО УДАЛЕНИЮ ТВИТОВ? Да Нет, это глупо Нет, он ведет себя трусливо

Источники: твиттер, SPORTbible

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