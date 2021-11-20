Шведский полусредневес чеченского происхождения Хамзат Чимаев быстро стал звездой UFC. В середине 2020 года он побил два рекорда промоушна – сначала одержал две победы за 10 дней, а затем выиграл три боя подряд за 66 суток. Еще никто так быстро не затаптывал соперников в организации Дэйны Уайта. Сам Уайт без раздумий называл Чимаева первым в списке файтеров, за которыми нужно следить в 2021-м.

Хамзат тяжело перенес коронавирусную инфекцию и вернулся в октагон только через 11 месяцев после скорострельных достижений. В конце октября 2021-го чеченский швед чуть не убил китайца Ли Цзяньляня и привычно получил денежный бонус за лучшее выступление вечера.

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Тем удивительнее то, что следующий поединок Чимаева прошел совсем не в смешанных единоборствах. Полусредневес провел выставочную схватку по вольной борьбе с еще одним шведским бойцом UFC, №6 средневесного дивизиона Джеком Херманссоном. Скандинавы Хамзат и Джек вышли на ковер фестиваля Bulldog Fight Night 9 в Гётеборге и по правилам должны были провести всего два раунда по три минуты.

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Турнир выглядел очень странно – организаторы поставили рядом боксерский ринг и MMA-октагон, пообещали бои по микс-файту и муай-тай и, кажется, смешали сразу все контактные дисциплины. Конечно, в основном карде заявили и фрик-поединок – местный журналист махал кулаками с ютьюб-блогером.

У уроженца чеченского села Бено-Юрт Чимаева отличная школа вольной борьбы. Он занимался ею с пяти лет, брал бронзу на юниорском первенстве России и становился трехкратным чемпионом Швеции в двух весовых категориях (до 86 кг и до 92 кг). На взвешивание в Гётеборге Хамзат показательно пришел в джинсах и кроссовках и в полном аутфите сделал 90 килограммов. У Херманссона, стоявшего на весах в трусах, оказалось 87 кг массы.

Борцов выпустили в октагон для смешанных единоборств, но с конферансом, как в MMA, – с ведущим в смокинге и ударом в гонг между раундами. Уже на первых секундах Хамзат провел эффектную подсечку и практически полминуты пролежал на Херманссоне. Ему это быстро надоело, и кавказец встал, чтобы не утомлять зрителей скучными потягушками на канвасе. Через 40 секунд Хамзат снова приземлил соперника и остановился только по команде рефери в клетке. Чимаев поцеловал поднявшегося Джека в макушку.

Примерно так прошли все шесть минут схватки. Борз с перевесом в три килограмма парил в октагоне, абсолютно доминировал и выиграл единогласным решением судей со счетом 8-0. Чеченская школа вольной борьбы оказалась сильнее скандинавской. Да и в целом то, что Хамзат провел поединок дольше пяти минут, – это уже большая редкость.

Когда Чимаев вернется в профессиональные MMA, пока неизвестно. Он вызвался на замену травмированному Хорхе Масвидалю, но, похоже, Дэйна Уайт не выпустит его на главный бой UFC 269 против Леона Эдвардса. Турнир намечен уже на 11 декабря, а в промоушне не подтвердили нового соперника 30-летнего британца.

Самый вероятный вариант для Хамзата – январский бой со вторым номером полусредневесного дивизиона Гилбертом Бёрнсом. Да, чеченский швед задирал Конора Макгрегора в твиттере, и Ноториус даже огрызался в ответ, но вряд ли Чимаев дождется восстановления ирландца. Дэйна Уайт в начале ноября признавал, что до титульного поединка Хамзату осталось еще один-два боя. Похоже, лучше грамотно дотерпеть и вырубить Бёрнса. Победа над бесспорным топом полусреднего веса откроет дорогу к поясу.

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