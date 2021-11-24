Актер Никита Джигурда провел поединок с телеведущим Отаром Кушанашвили. Их противостояние длится еще с 2007 года. Оба шоумена участвовали во втором сезоне проекта Первого канала «Король ринга», когда на федеральном ТВ нулевых фактически легализовали поп-MMA. Правда, у обоих были полярные результаты. Джигурда отбуцкал журналиста газеты «Жизнь», а Кушанашвили, по словам тренера, приходил на тренировки пьяным, получил по пузу в стартовом эфире и тупо не приехал на вторую съемку.

Теперь же Никита с Отаром подрались по правилам смешанных единоборств в промоушне «Наше дело». «У нас зародилась война в интернете. [Кушанашвили] дал согласие на поединок, его и мои поклонники в восторге. К бою с ним мне даже готовиться не надо. Я его славянским духом задавлю. Моя подготовка заключается в том, что я редко пью крепкие напитки», – объяснял актер в октябре этого года.

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Бой Джигурды и Кушанашвили можно посмотреть с отметки 1:53:10

Джигурда на девять лет старше кутаисского телеведущего, но в целом бой явно проходил в пенсионерской лиге – на двоих файтерам 111 лет. Бывший рыжеволосый (теперь седой) артист выглядел явно подготовленнее и живее. Кушанашвили появился в октагоне с накачанными пузицепсами и совсем не владел бойцовской техникой.

Никита спокойно пробил защиту Отара, за 13 секунд провел пять удачных ударов в голову и отправил соперника в первый нокдаун. Кушанашвили рухнул на канвас, но бодро поднялся на ноги. Поджарый актер быстро понял уровень противника и демонстрировал неплохой футворк в клетке.

На исходе первой минуты Джигурда снова проковырял оборону телеведущего и оформил второй нокдаун. Грузину разбили переносицу, на этот раз он с трудом вернулся в поединок. Отар еле выдержал очередной град ударов Никиты, после панчей в голову почему-то схватился за печень, улетел на канвас и признал поражение. Судья зафиксировал победу Джигурды за 100 секунд.

Никита Джигурда – Отар Кушанашвили Фото: Eurosport

Нокаутированного Кушанашвили отпаивали водой и приводили в чувство. Ликующий Никита кричал в октагоне: «Джигана мне! И Колю Валуева!» Он идет на серии из двух выигранных боев подряд и собрал скальп депутата Виталия Милонова. Кажется, сейчас Никита Джигурда – самый успешный файтер русских поп-MMA.

После победы над Милоновым Никита пришел на интервью к Анару Ибрагимову с Eurosport.ru. Он рассказал об Александре Емельяненко в соперниках, уважении к Артему Дзюбе и звонке Василию Уткину.

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