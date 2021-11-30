Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал интервью ESPN, в котором рассказал о возможном возвращении в октагон и боксерском поединке против Флойда Мэйуэзера.

О шансах на камбэк в ММА и преемнике

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«Никто и ничто не сможет сделать или сказать что-то, что вынудит меня вернуться. Никто и ничто.

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У нас есть человек, который должен забрать там чемпионский пояс. Его зовут Ислам Махачев. Он должен вернуть титул чемпиона в Дагестан. В конце следующего года пояс снова будет у нас».

О лучших легковесах UFC

«Ислам Махачев или Бенеил Дариуш – прямо сейчас они заслуживают титульный бой. Два этих парня лучше, чем Дастин Порье или Джастин Гэтжи. Но это просто мое мнение».

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Об отказе от боя с Флойдом

«Дэйна Уайт тогда спросил у Али Абдель-Азиза: «Почему Хабиб не спрашивает у меня, сколько он заработает за этот бой?»

Наверное, люди не понимают меня. Конечно, все любят деньги, они очень важны. Но для меня это не все. У меня все в порядке с деньгами. Если Господь даст мне время, чтобы потратить все эти деньги, то это будет очень хорошо.

Заработать деньги – одно, другое – как потратить их. Я завершил карьеру, и теперь передо мной стоит задача распорядиться заработанными деньгами».

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А еще Нурмагомедова жестко раскритиковал боец из Израиля – ему не понравилось, что Хабиб поддерживал Палестину.

Хабиб трижды защитил чемпионский титул UFC и объявил о завершении карьеры в марте 2020 года. Его статистика – 29-0.

В июле Нурмагомедов возглавил рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых звезд России по версии журнала Forbes.

Источник: ESPN

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