Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал интервью ESPN, в котором рассказал о возможном возвращении в октагон и боксерском поединке против Флойда Мэйуэзера.
О шансах на камбэк в ММА и преемнике
Ad
«Никто и ничто не сможет сделать или сказать что-то, что вынудит меня вернуться. Никто и ничто.
Смешанные боевые искусства
Все отмененные бои Хабиба в UFC: от Мелендеса до Фергюсона
У нас есть человек, который должен забрать там чемпионский пояс. Его зовут Ислам Махачев. Он должен вернуть титул чемпиона в Дагестан. В конце следующего года пояс снова будет у нас».
О лучших легковесах UFC
«Ислам Махачев или Бенеил Дариуш – прямо сейчас они заслуживают титульный бой. Два этих парня лучше, чем Дастин Порье или Джастин Гэтжи. Но это просто мое мнение».
Ислам Махачев
Фото: Getty Images
Об отказе от боя с Флойдом
«Дэйна Уайт тогда спросил у Али Абдель-Азиза: «Почему Хабиб не спрашивает у меня, сколько он заработает за этот бой?»
Наверное, люди не понимают меня. Конечно, все любят деньги, они очень важны. Но для меня это не все. У меня все в порядке с деньгами. Если Господь даст мне время, чтобы потратить все эти деньги, то это будет очень хорошо.
Заработать деньги – одно, другое – как потратить их. Я завершил карьеру, и теперь передо мной стоит задача распорядиться заработанными деньгами».
Месяц назад Хабиб стал участником скандала из-за шутки об избиении в метро – вот как он объяснил свои слова.
А еще Нурмагомедова жестко раскритиковал боец из Израиля – ему не понравилось, что Хабиб поддерживал Палестину.
- Хабиб трижды защитил чемпионский титул UFC и объявил о завершении карьеры в марте 2020 года. Его статистика – 29-0.
- В июле Нурмагомедов возглавил рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых звезд России по версии журнала Forbes.
Источник: ESPN
Смешанные боевые искусства
«Слушай, жирный ублюдок». Новая война Хабиба и Фергюсона
Смешанные боевые искусства
Брата Хабиба задержали за наезд на полицейского. Он гнал 207 км/ч
Реклама
Ad
Реклама
Ad