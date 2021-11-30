Боец Вагаб Вагабов обвинил российского бойца ММА и боксера Вячеслава Дацика в издевательствах над другими заключенными во время нахождения в тюрьме. Всего Дацик провел в местах лишения свободы больше 10 лет.

«Проснулся сегодня, зашел в личку и вижу, что там много сообщений с фейковых страниц, что я какой-то ХОЗБАНДИТ. В общем, поясняю этот вопрос раз и навсегда. Администрация во время первых сроков хотела меня сломать, навязать мне других дел, но не получилось. Там были и прессовщики, и цирики, и Тайфун. Один раз избили так, что в прямом смысле треснула голова, и я потом полгода не мог спать. Не знаю, как выжил тогда. Так как врача мне не давали.

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Вячеслав Дацик Фото: Getty Images

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Если кому-то от меня и доставалось, то это только насильникам и барыгам. Так как ненавижу я этих людей. Одни издеваются над беззащитными женщинами, другие ломают жизни и подсаживают детей и потерявшихся людей на наркотики. Если бы за это не сажали, я бы и сейчас наказывал этих нелюдей и мразей. Да, иногда дрался с другими заключенными. Но эти драки были обоюдные. Все, кто сидел со мной, могут это подтвердить. Всем добра и не попадайте в тюрьму! Там нечего делать», – написал боец в инстаграме.

Вагабов и Дацик могут подраться в начале следующего года на турнире AMC Fight Nights.

В сентябре 2021-го Дацик победил Рэнди Рэндайна на голых кулаках в промоушне Top Dog.

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