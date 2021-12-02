Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на заявление президента лиги EFC Шамиля Завурова о том, что Александра никогда не позовут в их промоушен.

«Даже не знаю, каким образом он стал президентом лиги. Это настолько мертвая лига, что я даже не рассматриваю в ней свое участие. Она меня вообще никак не прельщает и не нравится. Кто там у них дерется? Все дагестанцы, одноклубники его. Больше там никого нет. Нигде их не видно и не слышно. Вообще не знал, что у Хабиба есть лига, что Завуров там президент. Меня вообще не интересуют эти личности.

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Я не слышал, чтобы в этой лиге выступал кто-то из нормальных, хороших бойцов. А в Дагестане все борцы — не успел родиться, его уже записали на вольную борьбу. Кроме как прыгать в ноги и возиться в партере, они больше ничего не умеют. Кроме Хабиба, по-моему, в смешанных единоборствах никто результата не показал», – заявил Емельяненко в новом выпуске «50 вопросов. Спорт» на Premier.

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