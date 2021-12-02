Основатель промоушна кулачных боев Hardcore FC Анатолий Сульянов запустил новую организацию. В промоушне Epic Fighting Championship будут участвовать известные блогеры и меметичные персонажи.

Известно, что поединки в организации пройдут не только в традиционном формате один на один. Бойцы также сразятся два на два и три на три. Среди участников – как мужчины, так и женщины. В первом сезоне выступят Елена Беркова, шоумен Стас Барецкий, певица Александра Пискун, блогер Олег Монгол, Мурад (из видео про таксиста), экс-участник «Дома-2» Гоген Солнцев, Кирилл «Руки-базуки» Терешин, блогер Руслан Гительман. Комментировать бои и вести конференци будет рэпер Сява.

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«Мы запускаем совершенно новый формат шоу для российского Youtube, которое тоже отличается и от всего того, что мы уже делали ранее. Это будет эпично, зрелищно, круто и как всегда, по-настоящему, хардкорно. Каждый из участников получит возможно раз и навсегда разрешить свои конфликты без правил и цензуры в октагоне, вне зависимости от своей профессиональной подготовки», – сказал Сульянов.

Смешанные боевые искусства «Мертвая лига». Емельяненко – о промоушне Хабиба 4 ЧАСА НАЗАД

Глава «Хардкора» дал интервью Eurosport.ru , в котором рассказал о встрече с Конором, опасности поединков на голых кулаках и бое Александра Емельяненко.

Сульянов пообещал, что «Хардкор» сделает Конору предложение – для этого ирландцу нужно завязать с ММА.

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