Боец ММА Артур Гусейнов резко высказался в адрес Александра Емельяненко после конфликта в соцсетях.

«Человек везде меня блокирует, на связь не выходит. У меня в Москве есть достойные братья. Зачем мне с ним видеться? У меня есть другие братья, которые с ним увидятся. Если надо будет, я сам с ним встречусь. Я думаю, что увижусь с ним при первой возможности. Я не хочу говорить, кто его ищет, но мы же братья везде, и с него спросят за это. Если меня даже через минуту спросят, готов ли я драться, то я соглашусь.

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Я готов не языком, как он, а делом. Вы же можете у него интервью взять. Обязательно маску наденьте, чтобы у него из жопы арматура не вышла. Ему на зоне в жопу арматуру загнали, поэтому держитесь от него подальше», – заявил Гусейнов на ютьюб-канале «Разрешите вас перебить».

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