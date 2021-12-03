Российский блогер и участник турнира UFC 267 Хасбулла Магомедов (Хасбик) в инстаграме разместил угрозы убийством неизвестной девушке. Из-за этого его аккаунт в соцсети заблокировали, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, причиной сообщений с угрозами стало то, что женщина сняла на видео сестру Хасбика, в котором разгласила врачебную тайну. Это вывело из себя блогера: он начал оскорблять эту женщину, угрожая ей расправой.

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На аккаунт Хасбуллы прилетела жалоба, после чего его страницу с 1,7 миллиона подписчиков заблокировали. Хасбик же уверяет, что сам решил закрыть страницу.

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