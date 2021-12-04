Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор набрал мышечную массу и продемонстрировал это в соцсетях.
«В меня стреляли несколько раз, но я не хромаю», – подписал пост Конор строчкой из трека 50 Cent «In Da Club».
Ad
Смешанные боевые искусства
Хасбика заблокировали в инстаграме за угрозы убийством женщине
Эти же снимки Ноториус выложил в твиттере, но сопроводил их другой подписью. Ирландский боец снова намекнул на камбэк в октагон: «190 фунтов гранита. Больше никаких игр, когда я вернусь. Трапециевидная мышца – самая недооцененная мышца во всех боях».
Возможно, Конор так подкачался, потому что ему бросил вызов участник боя года в UFC. Макгрегор уже согласился на бой.
Самое известное прозвище Конора Макгрегора – Ноториус. Но почему ирландца так называют? У нас есть ответ!
А еще Конор наконец объяснил, почему удаляет твиты с оскорблениями. Разумеется, Ноториус сделал это в своем стиле.
- В последний раз Макгрегор дрался в июле 2021-го и проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.
- Во время поединка ирландец получил перелом ноги – бойцу была сделана операция по замене большеберцовой кости.
Смешанные боевые искусства
Гусейнов грозит Емельяненко: «У меня в Москве братья с ним увидятся»
Смешанные боевые искусства
Бои Берковой, Барецкого и Рук-базук. Самый дикий ММА-промоушн
Реклама
Ad
Реклама
Ad