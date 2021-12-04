Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор набрал мышечную массу и продемонстрировал это в соцсетях.

«В меня стреляли несколько раз, но я не хромаю», – подписал пост Конор строчкой из трека 50 Cent «In Da Club».

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Эти же снимки Ноториус выложил в твиттере, но сопроводил их другой подписью. Ирландский боец снова намекнул на камбэк в октагон: «190 фунтов гранита. Больше никаких игр, когда я вернусь. Трапециевидная мышца – самая недооцененная мышца во всех боях».

В последний раз Макгрегор дрался в июле 2021-го и проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

Во время поединка ирландец получил перелом ноги – бойцу была сделана операция по замене большеберцовой кости.

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