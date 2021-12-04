Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, кем он сидел в тюрьме. К этому вопросу привела перепалка в соцсетях с Артуром Гусейновым.

«Кем я сидел? Я порядочным арестантом сидел. Я уже где-то говорил по поводу того, как я сидел, где сидел и с кем сидел. У меня близкие смотрели за игрой, за лагерем, за общим, за воровским. Все мои близкие – да, семейники. Мы ели с одной тарелки. Про Гусейнова могу сказать, что он давным-давно проигрался и прозанимался. В тюрьме я бы на нем в туалет ездил», – заявил Емельяненко после открытой тренировки United Russian Fighters.

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В 2009-2010 годах Гусейнов выступал за команду Александра Russian Top Team. В конце ноября Емельяненко заявил, что Гусейнову стоит завершить карьеру, отметив, что у того «на пузе висит спасательный круг». После этого бойцы обменялись оскорблениями в соцсетях. Оба заявляют, что хотели бы провести бой.

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