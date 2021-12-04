Стал известен следующий соперник Никиты Джигурды. Им стал блогер Александр Шпак.
«Александр Шпак принял мой вызов в октагон. Промоушн «Наше дело». Респект, Саша. Теперь подписываем контракт и поговорим», – заявил Джигурда в сторис промоушна.
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