Стал известен следующий соперник Никиты Джигурды. Им стал блогер Александр Шпак.

«Александр Шпак принял мой вызов в октагон. Промоушн «Наше дело». Респект, Саша. Теперь подписываем контракт и поговорим», – заявил Джигурда в сторис промоушна.

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