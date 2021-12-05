В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Vegas 44. В главном поединке бывший чемпион полулегкого веса Жозе Алдо победил Роба Фонта. Поединок легчайшего дивизиона завершился единогласным решением судей.

Для легендарного бразильца эта победа – третья подряд, а пуэрториканец проиграл впервые с июля 2018-го. Фонт считался одним из претендентов на пояс в легчайшем весе: после объединительного поединка между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном бой за титул должен был получить либо Ти Джей Диллашоу, либо Роб. Алдо за пояс в ближайшее время вряд ли подерется – летом 2020-го он без шансов уступил Яну.

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Жозе Алдо – Роб Фонт Фото: Getty Images

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В соглавной схватке боец из Киргизии Рафаэль Физиев отправил в нокаут новозеландца Брэда Ридделла. Физиев вышел на поединок без флага после религиозного скандала, когда муфтият раскритиковал его за публикацию в инстаграме. Боец азербайджанского происхождения разобрался с соперником в третьем раунде благодаря хай-кику с разворота. За красивый финиш он получил бонус 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера. После боя Физиев в шутку вызвал актера Винса Вона, который присутствовал на турнире – ранее Рафаэль уже предлагал поединок блогеру Хасбику.

Боец из Казахстана Жалгас Жумагулов проиграл португальцу Манелу Капе в первом раунде. Поединок в наилегчайшем весе завершился в конце первого раунда, когда Капе перебоксировал Жумагулова и отправил того на канвас. Отпраздновал Манел уже традиционно – в стиле Криштиану Роналду.

Все результаты турнира UFC Vegas 44

Жозе Алдо – Роб Фонт, единогласное решение (50-45, 50-45, 49-46)

– Роб Фонт, единогласное решение (50-45, 50-45, 49-46) Рафаэль Физиев – Брэд Ридделл, технический нокаут (3-й раунд, 2:20)

– Брэд Ридделл, технический нокаут (3-й раунд, 2:20) Джамал Хилл – Джим Крут, нокаут (1-й раунд, 0:48)

– Джим Крут, нокаут (1-й раунд, 0:48) Клэй Гуида – Леонардо Сантоса, удушающий приемом (2-й раунд, 1:21)

– Леонардо Сантоса, удушающий приемом (2-й раунд, 1:21) Крис Кёртис – Брендан Аллен, технический нокаут (2-й раунд, 1:58)

– Брендан Аллен, технический нокаут (2-й раунд, 1:58) Алекс Мороно – Мики Галл, единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27)

– Мики Галл, единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27) Душко Тодорович – Маки Питоло, технический нокаут (1-й раунд, 4:34)

– Маки Питоло, технический нокаут (1-й раунд, 4:34) Манель Капе – Жалгас Жумагулов, технический нокаут (1-й раунд, 4:02)

– Жалгас Жумагулов, технический нокаут (1-й раунд, 4:02) Брайан Барберена – Дэриан Уикс, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28)

– Дэриан Уикс, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) Шаен Вилсмас – Маллори Мартин, единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28)

– Маллори Мартин, единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28) Уилльям Найт – Алонзо Менфилд, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28)

– Алонзо Менфилд, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) Клаудио Пуэллес – Крис Гритцмахер, болевой прием на ногу (3-й раунд, 3:25)

– Крис Гритцмахер, болевой прием на ногу (3-й раунд, 3:25) Винс Моралес – Луис Смолка, нокаут (1-й раунд, 2:02)

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