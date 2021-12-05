В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Vegas 44. В главном поединке бывший чемпион полулегкого веса Жозе Алдо победил Роба Фонта. Поединок легчайшего дивизиона завершился единогласным решением судей.
Для легендарного бразильца эта победа – третья подряд, а пуэрториканец проиграл впервые с июля 2018-го. Фонт считался одним из претендентов на пояс в легчайшем весе: после объединительного поединка между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном бой за титул должен был получить либо Ти Джей Диллашоу, либо Роб. Алдо за пояс в ближайшее время вряд ли подерется – летом 2020-го он без шансов уступил Яну.
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Жозе Алдо – Роб Фонт
Фото: Getty Images
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В соглавной схватке боец из Киргизии Рафаэль Физиев отправил в нокаут новозеландца Брэда Ридделла. Физиев вышел на поединок без флага после религиозного скандала, когда муфтият раскритиковал его за публикацию в инстаграме. Боец азербайджанского происхождения разобрался с соперником в третьем раунде благодаря хай-кику с разворота. За красивый финиш он получил бонус 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера. После боя Физиев в шутку вызвал актера Винса Вона, который присутствовал на турнире – ранее Рафаэль уже предлагал поединок блогеру Хасбику.
Боец из Казахстана Жалгас Жумагулов проиграл португальцу Манелу Капе в первом раунде. Поединок в наилегчайшем весе завершился в конце первого раунда, когда Капе перебоксировал Жумагулова и отправил того на канвас. Отпраздновал Манел уже традиционно – в стиле Криштиану Роналду.
Все результаты турнира UFC Vegas 44
- Жозе Алдо – Роб Фонт, единогласное решение (50-45, 50-45, 49-46)
- Рафаэль Физиев – Брэд Ридделл, технический нокаут (3-й раунд, 2:20)
- Джамал Хилл – Джим Крут, нокаут (1-й раунд, 0:48)
- Клэй Гуида – Леонардо Сантоса, удушающий приемом (2-й раунд, 1:21)
- Крис Кёртис – Брендан Аллен, технический нокаут (2-й раунд, 1:58)
- Алекс Мороно – Мики Галл, единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27)
- Душко Тодорович – Маки Питоло, технический нокаут (1-й раунд, 4:34)
- Манель Капе – Жалгас Жумагулов, технический нокаут (1-й раунд, 4:02)
- Брайан Барберена – Дэриан Уикс, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28)
- Шаен Вилсмас – Маллори Мартин, единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28)
- Уилльям Найт – Алонзо Менфилд, единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28)
- Клаудио Пуэллес – Крис Гритцмахер, болевой прием на ногу (3-й раунд, 3:25)
- Винс Моралес – Луис Смолка, нокаут (1-й раунд, 2:02)
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