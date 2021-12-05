Глава UFC Дэйна Уайт высказался об отказе Нэйта Диаса от боя с Хамзатом Чимаевым.
Уайт обратился к Диасу по поводу поединка со шведским полусредневесом чеченского происхождения в начале ноября. Но американец отказался от боя: он назвал Чимаева «новичком» и заявил, что промоушн проявляет к нему неуважение таким предложением. «Я крут. У него четыре боя в UFC. Даже не называй мое имя рядом с... Мы на разных уровнях, и я даже не хочу слышать его имя», – сказал Диас.
Ad
«Слушайте, Хамзат – самый настоящий убийца, абсолютный дикарь, и я не готов винить ни одного человека за нежелание драться с Хамзатом. Любой боец промоушна находится здесь, поскольку этого заслуживает. Тут нет никаких новичков. Есть лишь более опытные парни и есть парни, у которых опыта поменьше.
Смешанные боевые искусства
Дикий нокаут Физиева, фанат Криша избил казаха. Обзор UFC Vegas 44
Чимаев – один из тех парней, которые готовы сразиться с кем угодно в разных весовых категориях в короткие сроки. Он проводит поединки по борьбе. Если где-то драка – он уже готов и хочет сражаться. И это реальность. Люди могут называть Хамзата как хотят, и я их не виню», – сказал Уайт в интервью TMZ Sports.
Недавно Чимаев заборол топ-бойца UFC по странным правилам. Сейчас у шведского полусредневеса чеченского происхождения есть только один желаемый соперник.
Но до успеха в UFC Хамзат менял фамилию и работал в трех разных местах. Он даже охранял зэков, а теперь охотится за Конором!
Сам Макгрегор любит оскорблять других бойцов, а затем удаляет твиты. Ноториус наконец объяснил, почему подчищает хейт в адрес других файтеров.
Источник: MMA Junkie
Смешанные боевые искусства
Назван следующий соперник Джигурды. Это Шпак
Смешанные боевые искусства
Александр – о Гусейнове: «В тюрьме я бы на нем в туалет ездил»
Реклама
Ad
Реклама
Ad