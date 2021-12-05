Глава UFC Дэйна Уайт высказался об отказе Нэйта Диаса от боя с Хамзатом Чимаевым.

Уайт обратился к Диасу по поводу поединка со шведским полусредневесом чеченского происхождения в начале ноября. Но американец отказался от боя: он назвал Чимаева «новичком» и заявил, что промоушн проявляет к нему неуважение таким предложением. «Я крут. У него четыре боя в UFC. Даже не называй мое имя рядом с... Мы на разных уровнях, и я даже не хочу слышать его имя», – сказал Диас.

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«Слушайте, Хамзат – самый настоящий убийца, абсолютный дикарь, и я не готов винить ни одного человека за нежелание драться с Хамзатом. Любой боец промоушна находится здесь, поскольку этого заслуживает. Тут нет никаких новичков. Есть лишь более опытные парни и есть парни, у которых опыта поменьше.

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Чимаев – один из тех парней, которые готовы сразиться с кем угодно в разных весовых категориях в короткие сроки. Он проводит поединки по борьбе. Если где-то драка – он уже готов и хочет сражаться. И это реальность. Люди могут называть Хамзата как хотят, и я их не виню», – сказал Уайт в интервью TMZ Sports.

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Источник: MMA Junkie

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