Российские единоборства открыли зрителю новый формат – теперь бойцы дерутся не только в ринге или октагоне, но и в телефонной будке.

В новом выпуске ютьюб-канала Punch Club ведущий Андрей Зайкин и блогер Кирилл Сарычев объявили о проведении новых поединков по мотивам аниме «Боец Баки» (Grappler Baki).

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Регламент схватки – три раунда по одной минуте. Поединки проходят в боксерских перчатках, во время перерывов спортсмены не выходят из будки, а просто поворачиваются друг к другу спиной и переводят дух.

«Критерии оценки заключались в активности бойцов, чистоте ударов, нанесенном уроне. На турнире дежурила скорая помощь, рефери находился в непосредственной близости к будке, что позволяло контролировать поединок», – сказал судья первой категории Алексей Ткачев.

В первом выпуске состоялись три поединка, один – по правилам бокса, два – по муай-тай. Все спортсмены пришли к выводу, что площадь внутри будки нужно увеличить на метр, а правила тайского бокса подходят больше.

Такие поединки уже проводили в США: всего месяцем ранее бои в телефонной будке провел ютьюб-канал Full Metal Dojo.

Вы уже могли слышать о поединках в телефонной будке – летом поучаствовать в формате предлагали бывшему чемпиону UFC Тито Ортису

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