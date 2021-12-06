Казахстанский боец UFC в наилегчайшем весе Жалгас Жумагулов рассказал, что женат на двух женщинах.
– Тяжело без семьи. Когда у тебя жены, семья, к этому привыкаешь, тяжело без этого.
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– Жены... У тебя две жены?
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– Да, у меня две жены. Две жены и шестеро детей.
– Насколько тяжело с двумя женами?
– В принципе, нормально, уже привык. Поначалу были свои испытания, но сейчас все нормально.
– Когда ты прилетаешь, к какой жене идешь первым?
– Ну, откуда уехал... Уехал, например, от второй жены, иду к первой. Уехал от первой, иду ко второй. День там, день там, – сказал Жумагулов.
Казахстанский боец провел бой 4 декабря против Манела Капе и проиграл нокаутом уже в первом раунде. Соперник отпраздновал победу в стиле Роналду.
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Источник:«Разрешите вас перебить».
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