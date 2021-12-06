Шведский боец UFC с чеченскими корнями Хамзат Чимаев обратился к экс-чемпиону Конору Макгрегору и предложил ирландцу провести бой.

«Март в Лондоне, давай сделаем это, брат. Король против короля», – написал Чимаев в твиттере.

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Макгрегор любит оскорблять других бойцов, а затем удаляет твиты. Ноториус наконец объяснил, почему подчищает хейт в адрес других файтеров.

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