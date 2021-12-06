Шведский боец UFC с чеченскими корнями Хамзат Чимаев обратился к экс-чемпиону Конору Макгрегору и предложил ирландцу провести бой.
«Март в Лондоне, давай сделаем это, брат. Король против короля», – написал Чимаев в твиттере.
Ad
Недавно Чимаев заборол топ-бойца UFC по странным правилам. Сейчас боец ищет нового соперника, но все отказываются подписывать контракт.
Смешанные боевые искусства
«У меня две жены и шестеро детей». Будни бойца UFC из Казахстана
Макгрегор любит оскорблять других бойцов, а затем удаляет твиты. Ноториус наконец объяснил, почему подчищает хейт в адрес других файтеров.
Смешанные боевые искусства
Рубилово в телефонной будке. Новая жесть в поп-ММА
Смешанные боевые искусства
Уайт: «Чимаев – самый настоящий убийца, абсолютный дикарь»
Реклама
Ad
Реклама
Ad