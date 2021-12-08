Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов рассказал, что он думает о конфликте Александра Емельяненко и Артура Гусейнова, а также об оскорблении русским бойцом всего дагестанского народа.
Ранее в продолжающейся перепалке в соцсетях Емельяненко назвал Артура «дагестанской свиньей», а Гусейнов в ответ угрожал расправой, заявив, что Александр оскорбил весь дагестанский народ.
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«Никогда в жизни я бы не принял эти оскорбления на свой счет. Думаю, Александр не дурачок, чтобы оскорблять весь народ. Он сам в гостях бывает часто у нас. Я слышал об этом, но не заходил и не смотрел, в чем суть. Там про заплывший живот был разговор – вот это слышал. Конечно, это личное оскорбление, или он погорячился», – заявил Вагабов на ютьюб-канале «Разрешите вас перебить»
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Источник – «Разрешите вас перебить».
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