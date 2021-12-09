Бывший претендент на чемпионский пояс UFC в среднем и полутяжелом весе Чейл Соннен поддержал Конора Макгрегора, который назвал Хабиба Нурмагомедова «хорошим бойцом, но не великим».

«Хабиб – самый доминирующий боец, который когда-либо существовал. Он не просто бил парней – он над ними доминировал. Но Конор сказал: «Он плохо бьет ногами. Вернее, он вообще ими не бьет». Что же, Конор, теперь ты привлек мое внимание, потому что это правда.

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Потом Конор сказал, что Хабиб никогда не покидал свою весовую категорию и дважды проваливал взвешивание. Если у него были такие проблемы с весогонкой, почему он не поднялся в другую категорию? Но Хабиб этого не сделал, он не захотел рисковать. Конор привел весьма убедительные доводы. Я полностью с ним согласен», – приводит слова Соннена Mirror.

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Отомстить Конору за слова о Хабибе может Хамзат Чимаев – он вызвал Ноториуса на бой. Уже известно, когда и где поединок может состояться

Источник: Mirror

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