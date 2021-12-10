Где и когда пройдет турнир

По сравнению с турниром UFC 268, который принял Madison Square Garden, новый ивент пройдет в уютной «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США. Сражения лучших бойцов мира запланированы и пройдут в ночь с 11 на 12 декабря, стартовый поединок в прелимах стартует в 2 часа 15 минут по московскому времени.

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Дастин Порье Фото: Getty Images

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Всего на UFC 268 состоятся 15 боев, два из которых – титульные. У мужчин за пояс в легком весе сразятся бразилец Чарльз Оливейра и американец Дастин Порье. У женщин в наилегчайшей весовой категории статус сильнейшей оспорят Аманда Нуньес и Джулианна Пенья, спортсменки также представляют Бразилию и США.

Где и когда смотреть бои UFC 269

Ранние прелимы начнутся в 2:15 по московскому времени, их можно будет посмотреть на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv. На этих же платформах будут доступны трансляции боев в прелимах (ориентировочно с 4:00 мск) и поединки основного карда, они стартуют в 5:00 (также время московское).

Главные бои также можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ, начало трансляции в 7:00 (мск).

Расписание кардов

Основной кард

Чарльз Оливейра (Бразилия) – Дастин Порье (США) – чемпионский бой в легком весе

Чарльз Оливейра Фото: Getty Images

Аманда Нуньес (Бразилия) – Джулианна Пенья (США) – чемпионский бой в наилегчайшем весе

Джефф Нил (США) – Сантьяго Понзиниббио (Аргентина)

Кай Кара Франс (Австралия) – Коди Гарбрандт (США)

Раулиан Пэйва (Бразилия) – Шон О’Мэлли (США)

Предварительный кард

Джош Эмметт (США) – Дэн Иге (США)

Педро Муньос (Бразилия) – Доминик Круз (США)

Аугусто Сакаи (Бразилия) – Тай Туиваса (Австралия)

Джордан Райт (США) – Бруно Силва (Бразилия)

Ранний предварительный кард

Андре Мунис (Бразилия) – Эрик Андерс (США)

Миранда Маверик (США) – Эрин Блэнчфилд (США)

Алекс Перез (США) – Мэтт Шнелл (США)

Райан Холл (США) – Дэррик Миннер (США)

Рэнди Коста (США) – Тони Келли (США)

Джиллиан Робертсон (Канада) – Присцилла Качоэйра (Бразилия)

Кто фаворит главного боя

Прогнозы на исход поединка Оливейра – Порье дали бывшие чемпионы легкого дивизиона Генри Сехудо и Джастин Гэтжи, которые сошлись во мнении, что Дастин должен отобрать пояс у бразильца. «Чувствую, что Дастин одержит победу. Мне кажется, что он желает уйти на вершине, – считает Сехудо. – Не думаю, что он хочет драться с Джастином Гэтжи. Я действительно так не считаю. Буду удивлен, если он не завершит карьеру».

Дастин Порье против Конора Макгрегора Фото: Getty Images

Сам Гэтжи дал более развернутое объяснение своему выбору. «Дастин пережил меня и нокаутировал. Я был удивлен волей и стойкостью этого парня. Вот почему я считаю, что у Оливейры мало шансов в их противостоянии», – заключил американец.

Коэффициенты БЕТСИТИ

Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает линию на турнир UFC 269. На главный поединок ивента среди мужчин с участием Оливейры и Порье доступна широчайшая линия, где вы найдете такие варианты для ставок:

Досрочная победа Порье за 1.95 или досрочная победа Оливейры за 2.75;

Тотал раундов больше 2,5 за 1.85;

Победа единогласным решением судей за 4.65 или раздельным решением за 9.00.

Прогноз Eurosport.ru

Дастин Порье в 2021-м, в отличие от Чарльза Оливейры, провел два поединка, в обоих встретившись с Конором Макгрегором. Да, ирландец окончательно превратился в шоумена, но все же представляет опасность для любого соперника. Тем ценнее победы Дастина нокаутами во втором и первом раундах – американец не оставил Конору шансов в стойке.

Оливейру Порье также постарается затащить в свою игру, но даже если этого не получится, у Дастина будут шансы в партере. Напомним, что он один из немногих, кто навязал борьбу в этом положении королю – Хабибу Нурмагомедову. Учитывая большую разносторонность, американец должен победить в предстоящем поединке и забрать пояс.

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