Профессиональная бойцовская команда «Рать» заключила соглашение с легендарным брендом экипировки для единоборств Green Hill. Рекламное соглашение рассчитано на один год.

Руководитель команды Александр Скаредин отметил, что новое сотрудничество станет историческим шагом для обеих сторон.

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О влиянии Green Hill на ММА в России

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«Для меня Green Hill – это нечто историческое. Этот бренд несет в себе большое культурно-спортивное наследие. Компания была создана еще в прошлом веке: Green Hill стояли у истоков развития единоборств в 1990-е в России, будучи детьми мы сами тренировались в их перчатках. А теперь я рад сообщить, что такой сильный игрок на спортивном рынке является нашим техническим партнером».

О значении контракта с российской командой для самого бренда Green Hill:

«Я горд тем, что «Рать» стала первой командой в истории Green Hill, с которой заключен контракт о сотрудничестве. Теперь удары станут еще жестче, работа плотнее, а результат выше!»

Бойцы команды «Рать» выступают во всех ведущих промоушнах планеты. В активе команды 33 бойца, среди которых представлены действующие бойцы UFC, Bellator, PFL, чемпион AMC FNG, а также претенденты на титул OPEN FC.

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