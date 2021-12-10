В Санкт-Петербурге разыскивают бойца MMA Бунёда Тухтаева, сбежавшего из местного отдела МВД № 52.

28-летнего гражданина Узбекистана повязали сотрудники центра противодействия экстремизму после нападения на сотрудников центра «Э» и попытки завладеть оружием. Тухтаев сразу попытался сбежать, но был задержан. Вторая попытка побега – непосредственно из отдела – оказалась более успешной.

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По данным телеграм-канала «SHOT», Тухтаев попросил отвести его в туалет, а на обратном пути, когда его поместили в комнату предварительного задержания, перехитрил сотрудника с электронным ключом и незаметно покинул отдел через открытые двери. Его пока не могут найти.

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