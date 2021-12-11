Чарльз Оливейра – самый терпеливый чемпион UFC. Бразилец тихо и незаметно добрался до пояса в легком весе благодаря победной серии из девяти поединков. Чарльзу долго не давали титульник, но Дэйна Уайт не смог игнорировать мощный винстрик, уничтожение Тони Фергюсона и семь досрочных побед подряд. В бое за пояс бразилец прибил распиаренного Майкла Чендлера – оставалось дождаться, пока Порье снова уничтожит Конора.

Карьеры Оливейры могло не случиться: в семь лет у него нашли ревматоидный артрит. Врач говорил, что парень не сможет ходить. Будущий чемпион жаловался на сильные боли, не чувствовал рук, не мог встать и просто подвигать ногой. Сначала в больнице подумали, что проблемы из-за перенапряжения – в то время Чарльз еще не занимался единоборствами, зато много играл в футбол. Ему дали легкие лекарства, боль утихла, но через пару дней вернулась.

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Чарльз Оливейра Фото: Getty Images

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Доктор сказал родителям, что парень не сможет заниматься спортом из-за болезни, однако убедить в этом самого Чарльза было нереально. Оливейра вспоминал, что врач утешал его и называл особенным, когда объяснял, почему тот не станет футболистом. Бразилец пролежал в больнице два года. Мать и отец много работали, поэтому целыми днями Чарльз находился в одиночестве. Родители не потянули бы дорогое лечение – повезло, что нашелся человек, который оказал финансовую поддержку.

«Это была серьезная болезнь лодыжки, он не мог ею пошевелить. Слава богу, начальник помог, когда взял нас в Сан-Паулу для дальнейших обследований. Я спала на полу в больнице у кровати Чарльза. Просыпалась в пять утра, шла на работу, а затем возвращалась. Иногда весь месяц не ходила домой – ехала из больницы на работу и обратно», – рассказывала мать Оливейры.

Чарльза выписали в 11 лет. Он не вылечился полностью, врачи посоветовали воздержаться от тяжелых физических нагрузок, особенно от любимого футбола. Раз в две недели ему кололи антибиотики – два месяца спустя он вернулся к спорту, однако уже не к травмоопасному футболу. Джиу-джитсу, название которого с японского переводится как «нежное искусство», стало удачной альтернативой.

До болезни Чарльз гонял мяч в фавеле с младшим братом Хермисоном, который тоже стал бойцом ММА. В секцию джиу-джитсу парней отвел сосед, с детьми которого дружили братья. Семья Оливейры не могла безболезненно платить за увлечение парней: нужно было купить кимоно, оплатить регистрацию на турнир. Мать работала уборщицей в школе, а отец впахивал на скотобойне и продавал яйца на фермерском рынке. Также у семьи был маленький бизнес – лавочка с хот-догами, но даже с ним ежемесячный доход составлял около 500 реалов, примерно 7200 рублей по курсу 2001 года. Семья собирала картон на улице, чтобы оплатить занятия спортом – в Бразилии такой вид сырья покупают по цене от 0,15 до 0,30 реала или от 2 до 4 рублей за килограмм.

Чарльз занялся джиу-джитсу через два месяца после выписки из больницы, а спустя еще 60 дней выиграл местный чемпионат. На следующем приеме врач напомнил, что спорт – не лучшая идея, но к тому моменту парень уже взял две золотые медали. Он ставил инъекции с противовоспалительными препаратами до 18 лет, а потом решил, что с него достаточно. Удивительно, но с того момента проблемы со здоровьем почти закончились.

Одно неудобство остается с Чарльзом: боец близорук, до и после боя носит очки. 32-летний спортсмен никогда не использовал контактные линзы, хотя их разрешают большинство государственных спортивных комиссий. Оливейра утверждает, что из-за плохого зрения не испытывал проблем в клетке. Объекты вдалеке размываются, но соперник всегда находится на расстоянии нескольких метров, поэтому он без проблем видит удары руками и ногами.

Чарльз Оливейра Фото: Getty Images

Оливейра ежегодно проходит осмотр у офтальмолога, чтобы получить лицензию на бой. Врач тестирует пациентов с помощью щелевой лампы, с которой осматривает состояние роговицы, радужной оболочки, зрачка и век. Он также расширяет зрачок, чтобы увидеть сетчатку. Для допуска к поединку в Калифорнии показатель остроты зрения бойцов не может быть ниже 6/60 на любой глаз или 6/18 на оба глаза (идеальное зрение – 6/6). При этом в Калифорнии файтеру позволят драться с коррекцией зрения, а в Нью-Йорке – нет. «Я постоянно прохожу тестирования, и они знают о моих проблемах. С этим никогда не возникало вопросов», – утверждает Оливейра.

Чарльз – чемпион UFC, но по-прежнему живет недалеко от фавелы, где родился и вырос. «Думаю, мы должны находиться там, где нам хорошо, и быть с тем, с кем комфортно, независимо от того, кто мы и сколько у нас денег. Конечно, нужно иметь хорошую машину, красивый дом, носить нарядную одежду, есть вкусную еду и развиваться. Но я всегда буду частью сообщества. Я покупаю базовые продукты и доставляю их к дверям. К сожалению, люди находятся в нужде и голоде, иначе три или четыре человека из одного дома не забирали бы несколько корзин. Я доставляю еду от двери к двери, от дома к дому. Всегда стараюсь помочь детям, сделать их счастливее», – рассказывал бразилец.

Оливейра не зацикливается на единоборствах – он фанатеет от скачек. Если Чарльз не готовится к бою, то может и сам поучаствовать в гонке. В этот вид спорта его привел друг и тренер Джиа Сантос. Боец купил лошадь по имени Нельсон – за последние пять лет она не пропустила ни одного финала местного кубка. Нельсон близка к пенсии, поэтому скоро Оливейре придется вкладываться в новую чемпионку, которая может стоить до 35 тысяч евро. «Дорого, но это элитные лошади. У меня никогда не было бы такого хобби, если бы не UFC», – признавался Чарльз.

Чарльз Оливейра на лошади Фото: Getty Images

На все схватки Оливейра выходит с талисманом – простым, как жизнь бразильца в фавеле. Много лет назад отец вручил каждому из сыновей по маленькому камню, который символизирует победу Давида над Голиафом. Оливейра берет сувенир с собой на каждый поединок. Он никогда не рассказывал одноклубникам и тренерам о талисмане, потому что считал это слишком личным. Главный тренер и менеджер Диего Лима все же узнал о существовании камушка – это случилось перед поединком с Ником Ленцем.

Оказалось, у Лимы есть такой же талисман – камень тренеру подарил боец Лауреано Старополи после победы над Тиаго Алвесом. Перед схваткой с Ленцем Оливейра попросил коуча придержать сокровище у себя. «Это было необычно, но я забрал его. После боя мы сфотографировались. Это казалось странным, потому что в кармане у меня тоже лежал камень. Я спросил Чарльза, откуда он взялся, и он рассказал мне историю о Давиде и Голиафе. Эта история приносит ему много положительной энергии», – вспоминал Лима.

Новым Голиафом Оливейры станет Дастин Порье – боец, который идет явным фаворитом перед титульным поединком. У американца нет такой монструозной победной серии, зато он совсем недавно дрался за пояс, а затем дважды избил главную звезду промоушна. Откинуть поражение от великого Хабиба и несостоявшийся бой с Эдди Альваресом, и серия Дастина уже составит восемь побед, пять из которых – досрочные.

Чарльз Оливейра и Дастин Порье Фото: Getty Images

Дастин на вершине давно и заслужил титул не меньше Оливейры, но вряд ли хочет этого так же сильно. Об этом говорит как желание отложить бой за титул ради трилогии с Макгрегором, так и намерение уйти в полусредний вес после схватки с Оливейрой. Фанатов огорчит поражение любого из бойцов, но бразильцу пояс абсолютно точно нужнее.

В одном карде с Оливейрой и Порье подерутся мощная Аманда Нуньес и дерзкий Шон О'Мэлли – их соперники идут айтсайдерами. Читай главное о турнире UFC 269 в материале на Eurosport.ru.

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