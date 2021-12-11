Шамиль Завуров, президент принадлежащего Хабибу Нурмагомедову промоушна Eagle FC, отреагировал на слова президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили и двукратного Олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева. Перед стартом Кубка Алроса Мамиашвили заявил, что в ММА переходят в основном те, кто хотел стать борцами, а Садулаев пошутил, что в ММА идут неудачники в вольной борьбе.

– Михаил Мамиашвили сказал, что сегодня в ММА звезды те, кто не смог стать борцами. Но мне кажется, так было в нулевые. То есть когда вы были ребенком – тогда дети смотрели на борцов, а сегодня они уже смотрят на бойцов ММА.

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– Думаю, что он и Абдулрашид [Садулаев] выразились неправильно. Нет такого, что в ММА переходят неудачники, неудавшиеся борцы. Такого нет. Мы же видим мировую статистику. Сколько раз титул защищал Жозе Альдо. Он что, борец? Или Андерсон Силва. Или Жорж Сен-Пьер. Они как-то взяли это... Думаю, что из дагестанцев. 90 процентов дагестанских детей занимаются борьбой. Кто-то остается в борьбе, а кто-то со временем переход на ММА, на грэпплинг. Из-за этой статистики они взяли это. А в мире такого и близко нет. Это неправильно. Как-то они неправильно выразились. И Мамиашвили, и Садулаев. Не знаю... Выглядело это как-то оскорбительно. Может, это была шутка, не знаю. Я считаю, что это неправильно, – сказал Завуров.

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