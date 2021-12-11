Чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев защитил пояс в поединке против Артура Зайнукова на турнире EFC 48. Бой завершился во втором раунде, когда Дакаев отправил соперника в глухой нокаут.

После одного из разменов Зайнуков уклонился от размашистого удара Дакаева и начал пятиться, чтобы избежать дальнейшего размена. Мехди выполнил супермен-панч – в падении пробил точный хук в голову соперника, который не выдержал удара.

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