Чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев защитил пояс в поединке против Артура Зайнукова на турнире EFC 48. Бой завершился во втором раунде, когда Дакаев отправил соперника в глухой нокаут.
После одного из разменов Зайнуков уклонился от размашистого удара Дакаева и начал пятиться, чтобы избежать дальнейшего размена. Мехди выполнил супермен-панч – в падении пробил точный хук в голову соперника, который не выдержал удара.
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Друг Хабиба назвал оскорбительными слова Садулаева про бойцов ММА
После такого нокаута Александру Емельяненко будет сложнее называть лигу Хабиба мертвой. А ведь он действительно так уже говорил!
Президент лиги Шамиль Завуров после турнира EFC 48 ответил на слова Абдулрашида Садулаева. Другу Хабиба не понравилось, что Олимпийский чемпион пренебрежительно высказался о бойцах ММА – Завуров назвал слова Садулаева оскорбительными.
Хабиб вовсю развивает собственный промоушн, а новый чемпион UFC в легком весе – бразилец Оливейра. Это парень с тяжелой судьбой: он чуть не остался без возможности ходить, лежал в больнице два года, а сейчас дерется, несмотря на проблемы со зрением.
Смешанные боевые искусства
Воля преемника Хабиба. Не мог ходить и взял пояс с плохим зрением
Смешанные боевые искусства
В Петербурге разыскивают бойца ММА, сбежавшего из отдела МВД
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