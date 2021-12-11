10-11 декабря в ФОК «Звездный» в Саратове проходил турнир по ММА среди мужчин памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
«В этом году заявок на турнир было около 250, но не все смогли приехать. На сегодняшний день участвует 150 человек в 10 весовых категориях», – рассказал президент Союза ММА России Радмир Габдуллин на пресс-конференции.
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Президент Федерации MMA Саратовской области Даци Дациев, в свою очередь, рассказал о призовом фонде для каждой весовой категории.
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«В прошлом году нас поддерживал Хабиб, как и в этом году, за что ему большое спасибо. В этом году у нас гонорар в каждой весовой категории 50 тысяч рублей. Благодаря нашему спонсору Дмитрию Зиброву в весе Хабиба, в категории 70,3 призовые составили 150 тысяч рублей. Также Хабиб изъявил желание сделать гонорар лучшему бойцу турнира – 100 тысяч рублей вне зависимости от весовой категории», – отметил Дациев.
Нурмагомедов продолжает воевать с Тони Фергюсоном, хотя россиянин уже закончил карьеру, а американец растерял форму. Что случилось на этот раз?
Глава лиги EFC – Хабиб Нурмагомедов. Недавно Хабиб рассказал о шансах на камбэк в ММА и организации боя с Флойдом Мэйуэзером.
Источник:«Спорт-Экспресс»
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