В промоушне «Наше дело» прошел очередной большой поединок. Блогер Артем Тарасов, ранее мерившийся силами с Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко, сразился с лидером движения «Лев Против» Михаилом Лазутиным.
Тарасов здорово подготовился с бою – он вышел на арену с хорошими контурами мышц, тогда как Лазутин отсвечивал приличным животом. Артем доминировал всю схватку и в середине первого двухминутного отрезка послал соперника в нокдаун. Правда, Михаил быстро поднялся и продолжил бой.
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Во втором раунде Тарасов издевался над соперником и не стал его добивать, чтобы зрители насладились зрелищем подольше. На старте третьего раунда Лазутин получил еще один увесистый удар с правой, но каким-то чудом устоял на ногах. Впрочем, судьи все равно присудили победу Тарасову.
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