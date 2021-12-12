В ночь с 11 на 12 декабря в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» прошел турнир UFC 269. В рамках ивента состоялись 15 боев, два из которых были титульными.

Чарльз Оливейра – Дастин Порье

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Главным событием вечера стал бой за чемпионский пояс в легком весе между бразильцем Чарльзом Оливейрой и Дастином Порье из США. Первая защита титула для бразильца, который завоевал пояс в мае этого года, победив Майкла Чендлера, прошла успешно. Оливейра победил удушающим приемом в третьем раунде.

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С десятой победой подряд бразильца уже поздравили Илам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. «Поздравляю, Чарльз. Просто держись там ради меня», – написал Махачев в твиттере. «Мои поздравления, чемпион. Ты это заслужил», – твитнул экс-чемпион UFC.

Аманда Нуньес – Джулианна Пенья

У женщин в наилегчайшей весовой категории статус сильнейшей оспаривали Аманда Нуньес из Бразилии и американка Джулианна Пенья. Бой завершился сенсацией – победа и чемпионский пояс достались Пенье, которая задушила Нуньес во втором раунде. Бразильская спортсменка не проигрывала в UFC с 2015 года.

В интервью после боя Пенья призналась, что всерьез рассчитывала на победу над Нуньес – пускай это и казалось безумием: «Никогда больше не сомневайтесь во мне. Нуньес постучала, и я спросила судью: «Все кончено?» Он ответил: «Да, ты победила». Это казалось чем-то нереальным. Помните, что у вас есть возможность делать в этой жизни все, что захочется».

Также на UFC 269 состоялось несколько ярких нокаутов. Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт дебютировал в наилегчайшем дивизионе и проиграл шестому номеру рейтинга Каю Кара-Франсу. Все закончилось уже в первом раунде: сначала Кай отправил соперника в нокдаун, а после нанес еще несколько мощных ударов и окончательно добил Гарбрандта.

В поединке легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли финишировал Раулиана Пэйву брутальным нокаутом в первом раунде.

Все результаты UFC 269:

Андре Мунис – Эрик Андерс, болевым приемом на руку в 1-м раунде.

Миранда Мэверик – Эрин Бланчфилд, единогласное решение судей.

Райан Холл – Даррик Миннер, победа единогласное решение судей.

Рэнди Коста – Тони Келли, технический нокаут во 2-м раунде.

Джилиан Робертсон – Присцила Кашуэйра, удушающий прием в 1-м раунде.

Джош Эмметт – Дэн Иге, единогласное решение судей.

Педро Муньос – Доминик Крус, единогласное решение судей.

Аугусто Сакаи – Таи Туиваса, нокаут во 2-м раунде.

Джордан Райт – Бруно Сильва, технический нокаут в 1-м раунде.

Дастин Порье – Чарльз Оливейра, удушающим прием в 3-м раунде.

Аманда Нуньес – Джулианна Пенья, удушающим прием во 2-м раунде.

Джефф Нил – Сантьяго Понзиниббио, раздельное решение судей.

Кай Кара-Франс – Коди Гарбрандт, нокаут в 1-м раунде.

Раулиан Пайва – Шон О'Мэлли, технический нокаут в 1-м раунде.

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