Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор и американский боец Нэйт Диас вступили в перепалку в твиттере во время обсуждения победы Чарльза Оливейры над Дастином Порье.

На турнире UFC 269 бразилец задушил американца в третьем раунде и защитил чемпионский пояс в легком весе. Порье – последний соперник Ноториуса в октагоне. В июле 2021-го ирландец проиграл Дастину техническим нокаутом в первом раунде. Во время поединка Макгрегор получил перелом ноги – бойцу была сделана операция по замене большеберцовой кости.

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«Как Конор позволил Порье трахнуть себя? Черт возьми, от только что отсосал», – написал Нейт Диаз.

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«Ему дважды повезло. Вот и все. У него выдалась ужасная ночь. Он выбрал оборонительную тактику. Что ж, это было вау, шокирующе! Всем доброго и счастливого субботнего вечера, скоро новый день!», – ответил Конор Макгрегор.

Позже Ноториус добавил еще один твит: «Вы двое – чемпионы, занявшие второе место. По крайней мере, вы можете сказать, что раньше добирались до чемпионского веса – хотя бы на весах».

Макгрегор любит оскорблять других бойцов в соцсетях, а затем удаляет посты. Ирландец наконец объяснил, почему подчищает хейт в адрес других файтеров.

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