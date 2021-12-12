Отборочные турниры WEF в Москве закончились массовой дракой. Потасовка случилась в день поединков бойцов из Кыргызстана и Узбекистана, когда один из файтеров слишком жестко повел себя на дуэли взглядов.
Узбекский боец Намазан Самиев после победы заявил, что готов драться с любым. Ему сразу нашли соперника и устроили стердаун, во время которого Самиев неожиданно ударил потенциального соперника коленом в голову. Присутствующих сильно возмутило поведение Самиева: около 50 человек ворвались в клетку и устроили массовую драку. Как сообщает журналист Александр Лютиков, все закончилось тем, что один из зрителей примирил дерущихся. «Узбеки! Киргизы! Мы братья! Че вы так делаете? Это спорт, так бывает!» – заключил мужчина.
Ad
Смешанные боевые искусства
Диаз: «Как Конор позволил Порье трахнуть себя?» Макгрегор ответил
В промоушне «Наше дело» подрались блогер Михаил Лазутин и боец Артем Тарасов. Там противостояние было куда принципиальнее.
В лиге Хабиба случился безумный нокаут – боец в стиле супермена долетел до соперника и завершил бой.
Источник: телеграм-канал Александра Лютикова.
Смешанные боевые искусства
Оливейра задушил Порье, Нуньес проиграла Пенье. Жара на UFC 269
Смешанные боевые искусства
Тарасов и Лазутин подрались. Бой продлился дольше 100 секунд
Реклама
Ad
Реклама
Ad