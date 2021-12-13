Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал большую пресс-конференцию. Президент промоушна EFC рассказал об инциденте с участием Усмана Нурмагомедова, популярности Хасбика и многом другом.

О скандале с участием брата

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Разговоры были и есть. В этом разбирался следственный комитет. Никому не звонил, никого не просил. И разницы нет, это Хабиб, Усман или Нагорный. Не знаю, что сказать. Каждый должен нести ответственность за свои действия. Органы делали заявления, вы наверняка слышали. Поверьте, со Следственным комитетом очень сложно договориться, даже Хабибу.

Смешанные боевые искусства Хабиб выделил 100k рублей лучшему бойцу турнира памяти отца ВЧЕРА В 18:08

О возможности подписать в EFC Тони Фергюсона

Хотим восемь-девять турниров провести в Америке. Тони Фергюсон или Коди Гарбрандт в EFC? Все может быть. Я думаю, что, скорее всего, Кевина Ли подпишем, потому что мы близки к подписанию, но не официально.

Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон на UFC 249 Фото: Getty Images

О «Золотом мяче» и кризисе «Барсы»

«Я бы дал «Золотой мяч» Левандовски или Бензема. Роберт последние три года лучший: выиграл Лигу чемпионов, столько голов забил. Он заслуживал «Золотой мяч». С 1998 года болею за «Реал», получал удовольствие, когда «Барселона» проигрывала. Но сейчас конкуренции нет… У них после начала пандемии начались долги. Насколько я знаю, не говорю утвердительно, зарплаты месяцами не платили. Остались Альба, Пике, Бускетс, даже если им не платили, они из-за любви к клубу остались. И эти проблемы должны решаться не главным тренером.

О конфликте Емельяненко и Гусейнова

Ну, я вообще никак не реагировал на это. Думаю, они сами между собой разберутся. Они, как я понял, друг за друга что-то знают. Пусть общаются, пусть разбираются. Единственное, меньшее, чего я хотел бы, это лезть в их кухню. Это меня не притягивает. Пусть сами разбираются между собой. Почему Eagle FC не приглашает Емельяненко? Не хочу кого-то критиковать, за кого-то что-то говорить.

Александр Емельяненко Фото: Getty Images

У нас в лиге нет такого, что я владелец и всем говорю: вот так делайте. Есть президент лиги, есть другие ребята в команде, слово которых тоже имеет вес. Иногда я говорю что-то делать, но иногда они мне объясняют, что именно так сделать не получится. Если Шамиль Завуров, президент Eagle FC, говорит, что Александр Емельяненко неинтересен, почему я должен выскакивать и говорить: я владелец, Александр интересен, надо его подписать. У нас такого нет. Раз Шамиль говорит, что он нам неинтересен, значит, так и есть.

О популярности Хасбика и Абдурозика

Хасбик больше популярен в Америке, чем в России. Я вам честно скажу. Я пару раз с ним фоткался, они думают, что он мой брат, что ли? Постоянно спрашивают меня: «Где Хасбик?» Я говорю, что не знаю, где Хасбик, дома, наверное. В Англии я был на встрече с болельщиками, все спрашивали, где Хасбик. Реально, он очень популярен за границей. Звезды Голливуда, организации – Bellator, UFC… Дэйна Уайт сам звонил мне, спрашивал, где Хасбик, просил в Абу-Даби его привезти. WWE, рестлинг тоже хотят, чтобы он как-то к ним пришел. Хотят платить ему какие-то большие деньги, чтобы он вышел в ринг. У него за границей огромная популярность.

В зале он бывает постоянно у нас. Много друзей у него. А так, я не хочу, чтобы он дрался, выходил с Абдурозиком в октагон. Они сейчас на сильном хайпе оба. Если они будут дружить, какие-то совместные проекты делать, я думаю, они большую пользу могут принести. Один бизнесмен, я имени его не знаю, выплатил им то ли по миллиону, то ли один миллион на двоих, чтобы они не дрались. Он так увидел, что идет раскрутка этого боя, вышел на них и сделал это пожертвование. И взял с них слово, что этого боя не будет. Такая информация тоже есть. Я бы тоже не хотел, чтобы они дрались.

Хасбик Фото: Instagram

О вероятности попадания отца в Зал славы UFC

Это будет зависеть от Ислама Махачева, Умара Нурмагомедова, от наших ребят. Вот представьте. В одном весе чемпион пришtл, а ему на смену другой. Это же все не просто, что мы пришли к нему в 23-летнем возрасте, когда за спиной огромная любительская карьера, а впереди – UFC. Мы же тренировались у отца с 2000 года. И вот так, чтобы вырастить двух чемпионов в одном весе и в одном поколении, я думаю, для тренера это дорогого стоит. И если в UFC, конечно, обратят внимание на такой успех, такое воспитание, я думаю, что отец заслуживает право быть в Зале славы. Но ведь у нас есть еще Усман и Абубакар. Если Зубайру Тухугова мы с 2013 года знали, то эти ребята выросли у него дома, перед его глазами, на его тренировках. Так что, думаю, что да. Это вопрос UFC. Я такие моменты не лоббирую, не хочу быть к этому причастным. Но если они решат, будет очень приятно.

О поражении Порье от Оливейры

У каждого человека бывает ресурс. Вот начинает человек новый бизнес, он горит. Но проходит время, человек затухает. Он хочет продать все и начать что-то новое. То же самое бывает у бойца. Есть огонь, голод, когда ты сильно хочешь этого. Но приходит время, когда хочешь, но уже не так сильно. Огонь угас, но в контракте цифры остались. И думаешь, что эти цифры-то можно вытащить подравшись. Бывают такие моменты у бойцов. Это я увидел. Когда он после боя говорит, что нужно сесть и подумать, нужно ли ему все это. Если такие мысли в голову пришли, значит, что он будет выигрывать и проигрывать, но не будет идти до конца. Я своим бойцам всегда говорю, что пока есть время, нужно активно драться. И если этот переключатель один раз щелкнул, он никогда уже назад не вернется. И я думаю, что он у Дастина щелкнул. Сейчас время Чарльза Оливейры.

В Саратове недавно прошел турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Лучшему бойцу Хабиб сделал подарок в виде 100 тысяч рублей.

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