Киргизская чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко заняла первую строчку в рейтинге лучших бойцов-девушек вне зависимости от весовой категории.

Шевченко поднялась на одну позицию выше после поражения Аманды Нуньес от Джулианны Пеньи в титульном поединке за пояс в женском легчайшем весе. Нуньес упала на третье место, а на второе поднялась чемпионка минимального дивизиона Роуз Намаюнас. Пенья с 11-й строчки запрыгнула на четвертую.

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В мужском рейтинге вне зависимости от весовой категории Чарльз Оливейра поднялся с восьмого места на пятое после защиты титула. Он поменялся местами с проигравшим ему Дастином Порье – американец теперь восьмой. В рейтинге легковесов Порье опустился на второе место, а первую позицию занял Джастин Гэтжи.

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